Team dsm-firmenich verliest Henri Vandenabeele aan Lotto Dstny

Henri Vandenabeele zal vanaf volgend jaar weer in actie komen voor Lotto Dstny. Weer, want Vandenabeele genoot bij het Belgische team zijn opleiding van 2019 tot 2020. De jaren daarna kwam de jonge Vlaming uit voor het Nederlandse Team dsm-firmenich.

De 23-jarige Vandenabeele heeft een contract getekend voor twee jaar bij Lotto Dstny. “Ik heb warme herinneringen aan mijn tijd bij de U23-ploeg en het is dan ook fijn om de volgende twee seizoenen voor het ProTeam uit te komen. Ik bleef Lotto Dstny steeds volgen en je merkt aan alles dat de ploeg mooie stappen heeft gezet, en daarnaast ook blijft investeren in de toekomst.”

“Zo geeft de evolutie van een renner als Maxim Van Gils – mijn oud-ploegmakker bij het Development Team – me enorm veel motivatie”, gaat Vandenabeele verder op de ploegsite. ““Na een seizoen van vrij veel pech, vooral door ziekte, had ik nood aan een nieuwe start. Ik ben blij dat Lotto Dstny me die kans geeft, maar tegelijkertijd ben ik Team DSM-firmenich ook dankbaar voor de afgelopen jaren.”

CEO Heulot: “Drie talentvolle Belgen”

Verder kondigt Lotto Dstny aan dat ook Lionel Taminiaux (nu Alpecin-Deceuninck) en Jenno Berckmoes (nu Flanders-Baloise) in 2024 en 2025 zullen uitkomen voor het ProTeam. CEO Stéphane Heulot geeft uitleg: “We zijn blij dat deze drie talentvolle Belgen zich engageren bij het Lotto Dstny-project. Met deze drie renners versterken we ons op verschillende terreinen.”

“Vandenabeele is een beloftevolle klimmer, Berckmoes is iemand voor de heuvelklassiekers en Taminiaux is een bewezen allrounder met een sterke sprint. Het zijn teamplayers, maar ook renners die hun eigen kans kunnen gaan. Ze passen perfect in onze plannen”, besloot Heulot.”