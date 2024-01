Niels Bastiaens • donderdag 25 januari 2024 om 10:00 donderdag 25 januari 2024 om 10:00

Henri Vandenabeele nog steeds niet de oude na long covid: “Dit wordt een overgangsjaar”

Interview Bij de beloften was Henri Vandenabeele de man die het toprenners als Tom Pidcock, Juan Ayuso en Tobias Halland Johannessen lastig maakte in de Giro Next Gen, intussen loopt hij in zijn carrièrepad achter op die drie. Vandenabeele sukkelt al anderhalf jaar met de gezondheid, maar wil bij Lotto Dstny weer zijn benen van vroeger terugvinden. Dat zegt de 23-jarige klimmer bij WielerFlits.

Zeggen dat Vandenabeele een lastige periode achter de rug heeft, is een understatement. In zijn eerste halve profseizoen bij Team DSM liet hij knappe dingen zien in de rondes van Oman, Catalonië en Turkije, om daarna langzaam weg te deemsteren. Vorig jaar had de West-Vlaming amper achttien koersdagen op de teller. “De miserie begon al in de tweede helft van 2022, met een coronavirus. Daarna heb ik een te rappe opbouw gedaan.”

En dus liep het in 2023 opnieuw mis. “In april kreeg ik opnieuw af te rekenen met corona. Kort daarna heb ik weer vorm proberen op te bouwen, maar dat ging niet bepaald goed. Het was met vallen en opstaan. Soms eens vijf dagen niet trainen, dan weer een dag wel. In juni ben ik voor twee maanden volledig gestopt om mijn lijf rust te geven. Maar in oktober kreeg ik opnieuw koorts, waarschijnlijk toch door mezelf wat te overdoen. Ik had voortdurend last van long covid-symptomen, waardoor ik zelfs overdag altijd supermoe was. Rust nemen was de enige optie.”

Het worden binnenkort dus pas zijn eerste competitiekilometers sinds juni. “Ik voel me terug gezond, maar ik kom nog veel tekort. Ik moet echt nog aan mijn basis werken. Ik train op dit moment nog steeds minder in volume, omdat het gevaar om overtraind te geraken achter de hoek blijft loeren. En dan zit je weer in dezelfde miserie. Ik heb intussen een nieuwe trainer bij de ploeg, Kobe Vermeire, en die monitort mijn rustmomenten echt goed.”

“Eind november ben ik voor een maand naar Spanje gegaan, en daar heb ik veel progressie kunnen maken. Ik ben er nog één keer ziek geworden. Toen dacht ik wel even: niet opnieuw, hé. Maar ik ben goed kunnen herstellen. Het deed ook deugd om terug wat meer in de bergen te zitten en in het goede weer te kunnen trainen. Als klimmer wil je niets liever. Voor mij was het ook best handig dat mijn nonkel daar een huisje heeft en dat mijn vrienden Luca Van Boven en Yentl Vandevelde er waren.”

Goede jaren vergooid

Maar helaas zit Vandenabeele nog altijd niet op zijn gewenste niveau. “Ik zit er toch nog een eind van. Het gevoel is goed, maar het zou kunnen dat het nog een heel seizoen duurt vooraleer ik er weer helemaal bovenop kom. Het wordt een soort van overgangsjaar om terug mezelf te worden. Ik zal wel proberen om de ploeg van dienst te zijn, en ik wil tegen het einde van het jaar weer het gevoel hebben dat ik de koers mee kan maken. Dat is momenteel het doel.”

“Maar anderzijds, het is natuurlijk vrij kut om al die goede jaren vergooien. Je hebt nu het gevoel van: dju, mijn carrière is aan het lopen, zonder dat ik iets kan doen. Op zich ben ik nog altijd maar 23. Als het goed is, kan het snel gaan. Maar het is een feit dat je wordt ingehaald door generaties, je ziet die nieuwe mannen opstaan. Dat is soms irritant. Zeker als je andere leeftijdsgenoten op televisie ziet, waar je niet zo lang geleden nog mee hebt kunnen strijden, terwijl jij ziek in de zetel zit.”

De voormalige runner-up (2020) en derde (2021) in de Giro Next Gen blijft wel ambitieus naar de toekomst toe. “Ik wil nog altijd hetzelfde bereiken als toen ik overstapte van de beloften. Ik wil eerst opnieuw naar dat niveau toewerken. Toen ik overkwam naar de profs, wilde ik ook kijken wat ik kon in de klassementen. Dat is nog altijd het doel, maar het zal eerst kijken zijn of ik kan meedoen voor ritzeges.”

Terugkeer naar Lotto Dstny

Bij het vertrouwde Lotto Dstny – waar Vandenabeele ook zijn opleiding genoot onder Kurt Van de Wouwer – krijgt hij alle tijd om te herstellen. “Ik heb altijd een goed contact blijven houden met renners in de ploeg. Kurt wilde aan het begin van vorig jaar al graag eens babbelen. Het was pas maart als hij de eerste keer stuurde. Dat zegt veel over zijn vertrouwen in mij. Alleen de manier waarop ik bij Team DSM ben moeten vertrekken, is jammer. Ik heb er nooit een volwaardig seizoen kunnen rijden.”

Bij de Lottoploeg zal men voorzichtig met Vandenabeele omspringen. Na een nieuwe ziekte op trainingsstage, wordt zijn eerste koers voor de ploeg wellicht de Muscat Classic, met aansluitend de Tour of Oman. “Het is goed om nog niet te veel te koersen. Na Oman zal ik weer wat meer trainen, maar het blijft voorzichtig zijn. De dokters weten goed genoeg dat het heel serieus was, wat ik heb meegemaakt. We zijn daarom ook geen voorstander om me dit jaar al naar een grote ronde te sturen, maar we zullen zien hoe het tijdens het seizoen gaat.”