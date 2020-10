Team Jumbo-Visma heeft zevental voor Gent-Wevelgem op papier zaterdag 10 oktober 2020 om 15:00

Team Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor Gent-Wevelgem op papier. De Nederlandse formatie start zondag met Wout van Aert als kopman van een selectie die grotendeels bestaat uit renners die eerder de BinckBank Tour reden.

In vergelijking met de rittenkoers door België en Nederland maakt Lindeman plaats voor Van Aert. De winnaar van Strade Bianche, Milaan-San Remo en twee Touretappes rijdt Gent-Wevelgem om te winnen. “Ik hoop daar al het gevoel van de afgelopen weken terug te vinden en er voor winst te kunnen meedoen”, vertelde hij eerder deze week.

Van Aert verwacht een zware koers. “De wind zal zijn rol spelen in de Moeren, waar het sowieso altijd oorlog is. En door de wat hertekende hellingenzone (met drie keer de Kemmelberg in plaats van twee, red) denk ik dat het een lange finale wordt”, voorspelt hij.

Voor Van Aert wordt het zijn derde optreden in de Vlaamse eendagskoers. Twee jaar geleden finishte hij als tiende. Vorig jaar noteerde hij een 29e plaats, op zeven tellen van winnaar Kristoff.

Selectie Team Jumbo-Visma voor Gent Wevelgem (11-10)

Wout van Aert

Pascal Eenkhoorn

Taco van der Hoorn

Amund Grøndahl Jansen

Timo Roosen

Mike Teunissen

Maarten Wynants

Lees ook:

Voorbeschouwing Gent-Wevelgem 2020

Wout van Aert over klassiekers: “Ik wil geen enkele kans laten schieten” (Interview)