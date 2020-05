‘Movistar heeft interesse in Chris Froome’ vrijdag 15 mei 2020 om 08:35

De naam van Chris Froome zingt rond in Spanje. Volgens Ciclo21 heeft Movistar namelijk interesse in de diensten van de viervoudig Tourwinnaar. De Brit vertrekt mogelijk halverwege dit seizoen al bij Team Ineos. Twee ploegen zouden openstaan voor een tussentijdse komst van Froome, zo wist Cyclingnews eerder al te melden.

Froome beschikt bij de miljoenenploeg van Team Ineos over een aflopend contract en van een contractverlenging is nog geen sprake. De 34-jarige coureur heeft aangegeven graag voor een vijfde eindzege in de Tour de France te willen gaan. Van het kopmanschap bij Team Ineos is hij dit jaar allesbehalve zeker, met titelverdediger Egan Bernal en ook Geraint Thomas in de ploeg.

Volgens Cyclingnews heeft Froome daarom al meerdere gesprekken gevoerd met andere teams voor volgend seizoen. Aangezien de Tour vanwege de coronacrisis is opgeschoven naar eind augustus, komt ook de optie van een tussentijdse transfer aan het licht. Naar verluidt hebben twee ploegen Froome een aanbod gedaan voor een zomerse overstap (in augustus) of een transfer na dit seizoen.

Fusie Spaanse en Britse telefoonmaatschappijen

Zo kan de 34-jarige ronderenner rekenen op verregaande interesse van het Spaanse Movistar, de ploeg van manager Eusebio Unzué en renners als Alejandro Valverde en Enric Mas. De reden: Ciclo21 meldt dat Telefónica – het overkoepelende bedrijf van de WorldTour-formatie – onlangs is gefuseerd met het Britse Liberty, waardoor het nu deel uitmaakt van het succesvolle telecommunicatiebedrijf.

Het aantrekken van Froome zou voor Movistar een publicitaire, commerciële en sportieve coup zijn, zo schrijft de Spaanse wielerwebsite. Voor een tussentijdse transfer moeten alle partijen akkoord geven. Froome en Team Ineos houden zich voorlopig op de vlakte wat betreft een vroegtijdige overstap naar een concurrerende ploeg.