‘Team DSM wilde zelf onder de verbintenis van Hirschi uit’

Het plotse vertrek van Marc Hirschi bij Team DSM en zijn transfer naar UAE Emirates deed veel stof opwaaien. Waarschijnlijk ging het vooral om geld, schreef het Zwitserse Blick. De waarheid ligt iets gecompliceerder, zegt Team DSM.

‘Marc Hirschi is nu fietsmiljonair’, kopte Blick eerder vandaag. Volgens de Zwitserse krant kan een meningsverschil niet worden uitgesloten, maar heeft de opvallende transfer waarschijnlijk voornamelijk financiële redenen en kan de winnaar van een Touretappe en de Waalse Pijl bij zijn nieuwe werkgever een miljoen Zwitserse frank (omgerekend zo’n 923.000 euro) verdienen. Naar verluidt verdiende hij in 2019 als neoprof nog het minimumloon van 29.370 euro.

De waarheid is iets gecompliceerder, liet Team DSM weten aan Het Laatste Nieuws. Volgens de ploeg van Iwan Spekenbrink is Hirschi niet weggekocht. Ook zondigde UAE Emirates niet tegen het herenakkoord tussen ploegen om niet elkaars renners over te nemen, terwijl die nog onder contract staan. Daarom zou UAE Emirates Team DSM ook geen afkoopsom verschuldigd zijn. Volgens de krant wilde DSM blijkbaar zelf onder de lopende verbintenis uit.

Om juridische redenen werd het vertrek van Hirschi pas laat bekendgemaakt. Over waarom de ploeg zonodig af wilde van de beloftevolle renner, doet Team DSM geen uitspraken.