Team DSM voegt oud-profs Duijn, Ligthart en Sieberg toe aan ploegleiding

Team DSM heeft zijn coachingstaf uitgebreid met de Nederlandse oud-profrenners Huub Duijn en Pim Ligthart, en de Duitser Marcel Sieberg. Ook de Fransman Boris Zimine, die twee seizoenen bij Roubaix Lille Métropole koerste, komt de ploeg versterken.

Duijn, oud-renner van onder andere Roompot-Charles, gaat met het damesprogramma werken. Ligthart, die vorige winter een punt zette achter zijn carrière, en Sieberg, aan zijn laatste seizoen als renner bezig, worden aangetrokken om het mannenprogramma te coachen. Zimine gaat zich met het opleidingsprogramma bezighouden. Daarnaast krijgt Roy Curvers een nieuwe rol binnen de ploeg; de 41-jarige Nederlander werkte sinds vorig jaar voor Development Team DSM, maar gaat zich in 2021 uitsluitend op de mannenprofploeg richten.

Curvers gaat in zijn nieuwe rol de sprinttrein van de ploeg ontwikkelen. De Brit Philip West krijgt eveneens een nieuwe verantwoordelijkheid en gaat met de klassieke kern van de ploeg aan de slag. Matthew Winston blijft nauw samenwerken met de ontwikkeling van het GC-blok. Het zijn deze drie blokken – sprint, klassiekers en algemeen klassement – die Team DSM wil neerzetten met op maat gemaakte training, expertise, innovaties en coaching.

Volgens Rudi Kemna, hoofd coaching bij Team DSM, voegen Duijn, Ligthart, Sieberg en Zimine nieuwe energie toe aan de staf. “We kijken er echt naar uit om een aantal nieuwe gezichten en frisse ideeën voor het seizoen 2022 binnen te halen. We geloven dat we met hun toevoeging iets heel sterks kunnen opbouwen. We werken al een tijdje binnen drie specifieke blokken en hebben daar veel van geleerd met een meer op maat gemaakte aanpak over de hele linie.”

“Door Roy en Phil in nieuwe rollen te brengen, hebben we onze coachingstructuur verder verfijnd en we zijn ervan overtuigd dat we zowel op als naast de fiets resultaten zullen zien als gevolg daarvan”, aldus Kemna. Tegelijk bevestigde Team DSM het vertrek van Marc Reef. Afgelopen weekend wist deze website al te melden dat de 35-jarige ploegleider de overstap naar Jumbo-Visma maakt.

Coachingstaf Team DSM

Wilbert Broekhuizen

Roy Curvers

Huub Duijn

Ben Lambregts

Pim Ligthart

Luke Roberts

Marcel Sieberg

Albert Timmer

Hans Timmermans

Philip West

Matthew Winston

Boris Zimine