Team DSM-talent Max Poole in spoor van Giro-favorieten: “Wist niet wat ik kon verwachten”

Video

In de eerste etappe van de Tour of the Alps is de jonge Max Poole naar een verdienstelijke twaalfde plek gereden. In de aankomst bergop kon de 20-jarige Brit van Team DSM de favorieten lang volgen en liet hij gevestigde namen, zoals Geraint Thomas, achter zich. Poole stond na afloop zelf ook te kijken van zijn eigen prestatie, vertelt hij aan WielerFlits.

In de openingsetappe van de Tour of the Alps lag de zwaarste klim van de dag (5,2 km aan 10,1%) vlak voor de klim naar de aankomst in Alpbach. Daarna zat Max Poole enigszins onverwachts nog steeds in de voorste linie. “Ik probeerde mezelf gewoon zo goed mogelijk te positioneren. Ik wist niet wat er achter mij gebeurde. De focus was alleen op wat voor mij gebeurde en ik probeerde vol te houden”, legt hij uit. Uiteindelijk kwam Poole als twaalfde over de streep, op 29 seconden van de winnaar, Tao Geoghegan Hart. Hierdoor veroverde hij de leiderstrui in het jongerenklassement.

De renner van Team DSM had zelf weinig verwachtingen van zichzelf in de Tour of the Alps. Het was dan ook een verrassing dat hij in de eerste rit zo goed meekwam. “De laatste weken was ik op Tenerife. Ik werd pas op het laatste moment opgeroepen voor deze koers, dus het was voor mij afwachten hoe ik het zou doen. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik zo mee kan doen.”

Lees ook: Hart trekt goede lijn door in openingsrit Tour of the Alps, valse start Arensman

Daarbovenop was het ook pas de eerste koers van de jonge Brit sinds zijn val van eind februari in de Drôme Classic, waarbij hij meerdere ribben brak. “Ik heb een tijd even rust genomen. Samen met het team heb ik hard gewerkt en ik ben nu misschien nog wel sterker teruggekomen”, legt hij uit.

Over de rest van de week durft Poole nog geen voorspelling te doen. “Ik probeer het dag voor dag te kijken. Wanneer je strijdt om het algemeen klassement denk ik ook dat je meedoet om dagzeges. Voor nu kijk ik enkel naar morgen en dan zien we wel wat er gebeurt.” Dinsdag zal Poole weer goed moeten presteren om zijn witte trui te verdedigen. Voor de tweede etappe in de Tour of the Alps staat wederom een zware bergrit op het programma.