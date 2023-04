Hart trekt goede lijn door in openingsrit Tour of the Alps, valse start Arensman

Tao Geoghegan Hart lijkt klaar voor de Giro d’Italia. De Britse klimmer van INEOS Grenadiers won vandaag namelijk de eerste etappe van de Tour of the Alps. Hart wist in de finale zijn hoofd koel te houden en versloeg op overtuigende wijze Felix Gall en Hugh Carthy. Thymen Arensman kende dan weer een slechte dag en verloor veel tijd.

D eerste grote ronde van het seizoen – de Giro d’Italia – komt eraan en veel renners die daar starten, rijden deze week de Tour of the Alps. De Oostenrijks-Italiaanse ‘voorbereidingskoers’ begon vandaag met een etappe van Rattenberg naar Alpbach. De renners reden ‘slechts’ 127 kilometer, maar in de etappe lagen wel drie serieuze beklimmingen, met eerst de Brandenberg (6,1 km aan 6,1%) en in volle finale de Kerschbaumer Satterl (5,2 km aan 10,1%) en de finish in Alpbach (6,2 km aan 4,8%).

Vroege vlucht met Nederlandse Oostenrijker Vermeulen

Vanuit het vertrek wisten zes renners weg te rijden uit het peloton: Sergio Samitier (Movistar), Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën), Alex Martín en Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural-Seguros RGA) en Moran Vermeulen (Oostenrijkse selectie) waren de namen. Over een van de zes renners vooraan, Vermeulen, valt het nodige te vertellen. De 25-jarige coureur komt uit voor de Oostenrijkse nationale selectie, maar heeft toch echt Nederlands bloed.

Voor de start keek Vermeulen met WielerFlits vooruit op de Tour of the Alps, niet wetende dat hij een dag later mee zou zitten in de kopgroep van de dag tijdens de openingsrit naar Alpbach. De Nederlandse Oostenrijker wist, samen met zijn vijf medevluchters, een voorsprong te vergaren van goed drie minuten. In het peloton werd het vuile werk opgeknapt door de mannen van BORA-hansgrohe en de op papier sterkste ploeg INEOS Grenadiers. De voorsprong liep hierdoor langzaam maar zeker terug.

Eerste schifting in de groep der favorieten, Arensman lost

De koplopers reden inmiddels in gestrekte draf naar de eerste gecategoriseerde klim van de dag. Op de Brandenberg (3e categorie) kwam Paret-Peintre als eerste boven. De Fransman wist zo drie bergpunten op te strijken en ook Garosio (2 punten) en Hailemichael (1 punt) bleven niet met lege handen achter. Het bleek een van de laatste stuiptrekkingen van de vroege vlucht, want in aanloop naar de steile Kerschbaumer Sattel (5,2 km aan 10,1%), de voorlaatste klim van de dag, was de hergroepering een feit.

Dit was voor INEOS Grenadiers om de gashendel open te draaien en de groep der favorieten stevig uit te dunnen. Onder aanvoering van een sterke Laurens De Plus werd het kaf van het koren gescheiden, en gingen meerdere sterke klimmers overboord. Zo werd Emanuel Buchmann in de problemen gemeld en ook voor Thymen Arensman ging het te snel. De Nederlander, vorig jaar nog derde in de Tour of the Alps, kon het tempo van zijn INEOS-ploegmaats niet meer bijbenen en moest definitief afhaken.

Haig begint als eerste aan de slotklim

Voor Jack Haig en Jefferson Alexander Cepeda ging het duidelijk nog niet hard genoeg. De twee renners sprongen vlak onder de top weg uit de groep der favorieten en begonnen met een tiental seconden voorsprong aan de snelle afzink van de Kerschbaumer Sattel. In deze afdaling reed Haig weg van de niet al te best dalende Cepeda en de renner van Bahrain Victorious begon niet veel later met een bonus van een halve minuut aan de slotklim richting Alpbach (6,2 km aan 4,8%).

Haig hield in de eerste klimmende slotkilometers nog wel goed stand, maar het venijn zat hem dit keer echt in de staart. In de laatste kilometer kregen de renners nog percentages tot 10% voor de wielen geschoven en dit bleek te lastig voor Haig. De Australiër werd voorbijgesneld door Hugh Carthy, die in zijn kenmerkende slungelachtige stijl meter per meter wist weg te rijden van de tegenstand. Heel even leek de Brit van EF Education-EasyPost op weg naar ritwinst, maar dat was buiten Tao Geoghegan Hart gerekend.

Hart wacht op het juiste moment

De Brit van INEOS Grenadiers wachtte geduldig op zijn moment en sprong met nog enkele honderden meters te klimmen naar het achterwiel van Carthy, waarna hij genoeg had aan een goed getimede sprint. De winnaar van de Giro d’Italia 2020 won uiteindelijk met ruim verschil de etappe en trekt zo de goede lijn van de voorbije maanden door. Hart won eerder dit jaar namelijk al een rit in de Ronde van Valencia. Ook was hij derde in Tirreno-Adriatico en zesde in de Ruta del Sol.