Team DSM met meerdere sprinters in Nokere Koerse, Van Uden speerpunt in Milaan-Turijn

Team DSM heeft de selecties voor Nokere Koerse en Milaan-Turijn bekendgemaakt. In Nokere Koerse brengt de Nederlandse WorldTour-formatie met Sam Welsford en Alberto Dainese twee snelle mannen aan het vertrek, in Milaan-Turijn is Casper van Uden de sprinter van dienst. Beide wedstrijden worden woensdag verreden.

In Nokere Koerse komen ook Sean Flynn, Axel Källberg, Leon Heinschke, Tim Naberman en Tobias Lund Andersen, de nummer twee van de Ronde van Drenthe, in actie voor Team DSM. “We starten in deze wedstrijd met meerdere snelle mannen”, aldus coach Roy Curvers. “Dat geeft ons de luxe om in verschillende scenario’s een goed resultaat te behalen met het team. We moeten ook klaar zijn voor een offensieve koers, zodat we onszelf in een positie kunnen plaatsen dat we die luxe uit kunnen buiten.”

Welsford is uitstekend aan 2023 begonnen: de Australiër won dit jaar al drie keer. Hij was twee keer de snelste in de Vuelta a San Juan en sprintte ook naar de zege in de Grand Prix Criquielion. Dainese wist nog niet te winnen, maar was wel vierde in Le Samyn en derde in de slotrit van Tirreno-Adriatico.

Van Uden in Milaan-Turijn

Van Uden wordt in Milaan-Turijn bijgestaan door Lorenzo Milesi, Alex Edmondson, Patrick Eddy, Moritz Kärsten, Niklas Märkl en Marius Mayrhofer. Die laatste was in januari de beste in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een eendaagse van WorldTour-niveau. Voor de 21-jarige Van Uden zat winnen er nog niet in dit jaar, maar coach Luke Roberts heeft vertrouwen dat hij een ’topresultaat’ kan behalen in Milaan-Turijn.

“Milaan-Turijn staat dit jaar weer op het programma in de week voorafgaande aan Milaan-San Remo en de wedstrijd gaat over een parcours voor de snelle mannen”, vertelt de Australiër. “Nadat we een solide start hadden van ons Italiaanse blok, staan we aan de start van Milaan-Turijn met een stevige kern van onze sprintgroep. We mikken op een topresultaat met onze sprinter Casper.”

Selectie Team DSM voor Nokere Koerse (15 maart)

Tobias Lund Andersen

Alberto Dainese

Sean Flynn

Axel Källberg

Leon Heinschke

Tim Naberman

Sam Welsford

Selectie Team DSM voor Milaan-Turijn (15 maart)

Patrick Eddy

Alex Edmondson

Moritz Kärsten

Niklas Märkl

Lorenzo Milesi

Marius Mayrhofer

Casper van Uden