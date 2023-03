Voorbeschouwing: Nokere Koerse 2023 – Wie houdt Tim Merlier van twee op rij?

Na een geanimeerde Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico wordt er deze week ook weer op Belgische wegen gekoerst. Wie bij Danilith Nokere Koerse nog altijd aan een massasprint met 150 renners denkt, is eraan voor de moeite. De semiklassieker wil ‘de Parijs-Roubaix van Vlaanderen’ worden en heeft zo’n 25 kilometer kasseien in de omloop opgenomen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Nokere Koerse is een echte traditiekoers, die het leven vond in 1944. De wedstrijd ging destijds nog door onder de naam Grote Prijs Jules Lowie, genoemd naar de Nokerse wielrenner die in 1938 Parijs-Nice op zijn erelijst schreef.

Jules Lowie was dankzij zijn winst in Parijs-Nice meteen ook de aanstoker van de wielergekte in Nokere. Er werd een fanclub voor hem opgericht en in 1944 zag sportvereniging ’t Levende Sport het levenslicht. De vereniging wilde vanaf dan jaarlijks een wielerwedstrijd organiseren, en welke aankomstplek was daarvoor geschikter dan Nokereberg? Journalist Marc Dheedene zou Nokere Koerse later beschrijven als “een mini-uitgave van de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl”, waarbij Nokereberg dan de lokale Muur van Hoei zou moeten voorstellen.

Met wereldkampioen Marcel Kint kreeg de organisatie destijds de gedroomde winnaar en werd de wielergekte in Nokere nog wat meer aangewakkerd. Een jaar later kroonde de wielerlegende Briek Schotte zich tot de opvolger van Kint. De goede trein was meteen vertrokken.

Tot er in 1962 onenigheid ontstond in het bestuur van de organiserende vereniging ’t Levende Sport over de organisatie van een dernykoersje. Het kwam tot een breuk binnen de toenmalige bestuursploeg en drastische hervormingen drongen zich op. Om deze reden kwam er geen editie van de Grote Prijs Jules Lowie in 1962, maar gelukkig nam Nokere Sport de fakkel snel over. Deze vzw zou voortaan de belangen van deze wedstrijd behartigen, met Nokere Koerse als nieuwe naam.

Onder deze organisatie groeide Nokere Koerse uit tot een semiklassieker en een begrip in de wielerwereld. Grote namen als Walter Godefroot, Herman Van Springel, Freddy Maertens, Gerrie Knetemann en Etienne De Wilde kwamen op de erelijst, maar toch duurde het tot 1999 vooraleer Nokere Koerse een officiële UCI-koers werd. Het is ook in die periode dat de bescheiden Hendrik Van Dijck zich liefst driemaal op de erelijst zette: tot op de dag van vandaag een record.

Na 58 edities met start en aankomst in Nokere, is er sinds de eeuwwisseling een kleine trendbreuk. Van 2004 tot en met 2010 koos de organisatie voor Oudenaarde als startplaats. Van 2011 tot en met 2014 legde ze haar boontjes te doppen in Ronse, om vanaf 2015 te kiezen voor Deinze als vaste startplaats. Deinze fungeert overigens ook als vertrekplek voor Gent-Wevelgem.

In 2013 kon de wedstrijd niet doorgaan wegens hevige sneeuwval, in 2020 was het de eerste Belgische UCI-koers die moest worden afgelast wegens de coronacrisis. Nokere Koerse moest misschien nog wel de bitterste pil slikken van alle organisatoren, omdat het al veel onkosten had gemaakt en zelfs de VIP-tent was al klaargezet. Gelukkig is er ook dit jaar een editie van Nokere Koerse, zowel voor mannen als (sinds 2019, toen Lorena Wiebes won) voor vrouwen.

Laatste tien winnaars Nokere Koerse

2022: Tim Merlier

2021: Ludovic Robeet

2020: Afgelast door coronavirus

2019: Cees Bol

2018: Fabio Jakobsen

2017: Nacer Bouhanni

2016: Timothy Dupont

2015: Kris Boeckmans

2014: Kenny Dehaes

2013: Afgelast door sneeuwval

Laatste editie

Voor de editie van 2022 zagen we twee sterke blokken, die vijf dappere aanvallers in bedwang hielden: Alpecin-Fenix in dienst van Tim Merlier en Lotto Soudal in dienst van Arnaud De Lie. De Fransman Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM), de Amerikaan Robin Carpenter (Human Powered Health) en thuisrijders Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Gil D’Heygere (Minerva) en Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) waren de aanvallers van dienst.

Het peloton viel niet stil en toen ook Bingoal Pauwels Sauces WB zich vooraan meldde, werd de vroege vlucht op ruim tachtig kilometer van de finish al ingerekend. Dat was het sein voor Victor Campenaerts om op de kasseien van de Huisepontweg het gaspedaal in te trappen. Het was het begin van een reeks demarrages, waardoor de koplopers op 23 kilometer van de meet gegrepen werden.

Andere uitvalspogingen werden daarna ook geneutraliseerd, maar het peloton was wel flink uitgedund op de laatste kasseienstroken. UAE Emirates nam vervolgens het heft in handen namens Pascal Ackermann, maar ook Lotto Soudal had nog een treintje in dienst van De Lie. Uiteindelijk was het Groupama-FDJ dat de beste posities had in de laatste kilometer.

Dat was gerekend buiten Tim Merlier, die in het dalende stuk richting Nokereberg de kop pakte. Op volle snelheid dook hij de laatste bocht in, waarna hij in de sprint gemakkelijk standhield. Max Walscheid werd op enkele fietslengtes achterstand tweede, voor de jarige Arnaud De Lie. Bert Van Lerberghe eindigde net naast het podium als vierde.

Uitslag Nokere Koerse 2022

1. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

2. Max Walscheid (Cofidis) in z.t.

3. Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

4. Bert Van Lerberghe (Quick-Step-Alpha Vinyl)

5. Bram Welten (Groupama-FDJ)

Wedstrijdverslag

Parcours

Nokere Koerse is dit jaar 193,6 kilometer lang, een kleine zes kilometer langer dan bij de voorgaande editie. Deinze blijft zijn rol van startplaats vervullen en de aankomst ligt uiteraard bovenop Nokereberg. We kennen Nokere Koerse voornamelijk als een sprinterswedstrijd, maar toch heeft de organisatie de laatste jaren inspanningen gedaan om de koers aantrekkelijker te maken.

Vooraleer de renners naar Nokere zelf afzakken, is er traditioneel de aanloopronde van 81 kilometer langs bekende wielerdorpen als Gavere, Zwalm, Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Anzegem. Na 26 kilometer vormt de altijd lastige Wolvenberg (650 meter aan 6,8%, max. 17%) de eerste helling van de dag, gevolgd door de kasseien van de Holleweg en Karel Martelstraat.

Niet veel later doemen de Varent-kasseien, Tiegemberg (750 meter aan 5,6%), Holstraat (1 km aan 5,2%) en de sinds vorig jaar nieuwe Petegemberg (550 meter aan 7,6%, max. 11%) op. Maar het spreekt voor zich dat deze hellingen alleen als opwarmer zullen dienen.

Het echte werk begint pas vanaf kilometerpaal 81, wanneer de renners voor het eerst aankomsthelling Nokereberg (350 meter aan 5,7%, maximaal 7%) opvlammen. Aansluitend volgen namelijk de welbekende plaatselijke rondes. De lokale omloop is dit jaar 28,1 kilometer lang (tweehonderd meter extra ten opzichte van vorig jaar) en ligt viermaal op de renners te wachten.

De ronde is de laatste jaren steeds meer gekruid met – weliswaar korte – kasseistroken. Zo vinden we in het begin van het rondje, na vijf kilometer, de kasseien van de Herlegemstraat terug. Meteen daarna krijgen we een iets langer en vlakker stuk langs Kruishoutem, Lozer, Ouwegem en Huise. Vanaf Huise wordt het echt interessant.

Vanaf dan volgen de kasseistroken elkaar namelijk in snel tempo op. De Lange Ast (op 10 kilometer van de streep) loopt 400 meter naar boven aan 5,2%, kort daarna gevolgd door de Kloosterstraat. Drie kilometer later zijn er de kasseien van Lededorp, de Huisepontweg, Wannegem-Dorp en de Hoevenstraat (voorheen Kouterstraat), die kort na elkaar komen en de voorbije jaren werden gevolgd door een pijlsnelle dalende aanloop richting finish.

Maar die afzink richting Nokereberg bleek de voorbije jaren soms gevaarlijke taferelen met zich mee te brengen. De organisatie opteert nu voor een meer veilige aanloop. “We rijden verder door op de Anzegemsesteenweg en komen dan via een scherpe bocht de Nokeredorpstraat in. Daardoor wordt de trechter van de Tsjoenstraat vermeden en zal de snelheid waarmee de sprint wordt ingezet minder hoog zijn en dus veiliger”, aldus voorzitter Robrecht Bothuyne.

Woensdag 15 maart 2023: Deinze – Nokere (193 km)

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Favorieten

Nokere Koerse heeft zich de voorbije jaren geprofileerd met aantrekkelijke koersen, daar wordt het nu voor beloond met de deelname van acht WorldTeams, elf ProTeams en één continentaal team. Ondanks het zwaardere parcours, zagen we de afgelopen edities telkens een peloton van zo’n dertig renners sprinten voor de overwinning. Daarom focussen we in dit favorietendeel op sterke jongens met een sprint in de benen.

Dan kan je niet om man in vorm Tim Merlier heen. De Belgische kampioen was ook vorig seizoen al de beste bovenop Nokereberg, maar dit jaar staat hij er zo mogelijk nog beter voor. Merlier wordt bij Soudal Quick-Step veel beter omringd en blaakt na zijn ritzeges in de Tour of Oman, UAE Tour en Parijs-Nice van vertrouwen. In Nokere vindt Merlier bovendien een sprint die hem op het lijf geschreven is: eentje waarin hij van ver kan aangaan en zijn volledige vermogen goed kwijt kan. Kom er dan nog maar eens over…

Het is een uitdaging die Sam Welsford allicht met plezier wil aangaan, want ook de Australiër heeft zijn seizoenstart niet gemist. Welsford was sprintkanon Fabio Jakobsen in de Vuelta a San Juan tot twee keer toe te slim af, en ook in de UAE Tour sloeg hij geen modderfiguur. Recent mocht hij ook op Vlaamse wegen een eerste keer juichen, na een lastige GP Criquielion. Nokere Koerse is natuurlijk nog wat lastiger, maar het toont wel aan dat Welsford over de nodige inhoud beschikt. De sprint in Lessines liep namelijk ook stevig omhoog.

Zo’n sprint bergop, ook Milan Menten houdt daar wel van. Dat zagen we bij zijn verrassende zege in Le Samyn, maar ook in de GP Criquielion. Daar moest de Limburger van ver komen, en toch kon hij Welsford nog stevig bedreigen. Het toont aan dat Menten in een goede flow zit, en dat mag trouwens van de hele Lotto Dstny-equipe gezegd worden. Arnaud De Lie laat een frisse wind door de ploeg waaien, en dat geeft jongens als Menten blijkbaar extra vertrouwen. Ook Florian Vermeersch en Victor Campenaerts kunnen daarvan profiteren.

Gerben Thijssen is intrinsiek misschien de snelste ná Merlier. De GP Monseré, waar hij wel heel gemakkelijk een fietslengte goedmaakte op Caleb Ewan, was daar recent een goed bewijs van. Alleen moeten we van de kopman van Intermarché-Circus-Wanty nog zien of hij ook een iets zwaarder terrein aankan. Lange kasseistroken en Vlaamse klimmetjes, daar hebben we de Limburger nog niet eerder zien schitteren. Wellicht is Nokere Koerse dan een goede test, want als hij er aan het einde van de rit nog bijzit, moet je met de rappe Thijssen altijd rekening houden.

Ook voor Thibau Nys wordt Nokere Koerse een test. Het wordt zelfs de eerste klassieker ooit als volwaardig renner van Trek-Segafredo voor de 20-jarige. In de Antwerp Port Epic draaide hij goed mee op de kasseien, en we weten uit het verleden ook dat er op zijn sprint geen maat staat. Maar wat zegt zijn explosiviteit nog na 200 kilometer koers? Voor Nys wordt het allemaal één grote ontdekkingstocht, waarin niets moet en alles mag. Maar toch denken we stiekem dat we het toptalent – al dan niet in dienst van Edward Theuns – op de voorposten zullen zien.

Met Duitsers Pascal Ackermann (UAE Emirates) en Max Walscheid (Cofidis) kan het alle kanten uit. Beiden zijn renners die het moeten hebben van een uitschieter, maar er maar niet in slagen om een constant rijtje van resultaten neer te zetten. Wel hebben ze goede herinneringen aan Nokere Koerse. Walscheid was vorig jaar de runner-up, Ackermann strandde op dezelfde plek in 2019. Zeker Ackermann kan dat evenaren, want de winnaar van de Bredene Koksijde Classic van 2022 beschikt wel degelijk over veel pure snelheid. Alleen moet alles eens meezitten bij hem…

Hebben ook de overige WorldTeams een ijzer in het vuur? Bij Alpecin-Deceuninck vinden we geen van de gekende toppers als Jasper Philipsen, Kaden Groves of Mathieu van der Poel terug, wél de snelle benen van Timo Kielich en Jensen Plowright. Alleen heeft ook veldrijder Kielich nog niet al te veel ervaring op de weg, waardoor de ploeg van de broers Roodhooft ook op aanvallers als Dries De Bondt en Xandro Meurisse kan speculeren. Groupama-FDJ kijkt alvast uit naar de pijlsnelle benen van talent Paul Penhoët.

Bij Israel-Premier Tech mogen we ons verwachten aan een aanvallende Sep Vanmarcke. Een paar jaar geleden schreven we nog dat weinig renners zo snel als Sep op vlakke kasseien kunnen rijden. In Nokere kan de West-Vlaamse thuisrijder allicht bewijzen dat die stelling nog altijd klopt. En ook Ludovic Robeet (Bingoal WB) zal als ex-winnaar met een zeer aanvallende ingesteldheid aan de start staan.

Outsiders vinden we voornamelijk bij de ProTeams, die jongens als Sasha Weemaes (Human Powered Health), Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Ward Vanhoof (Flanders-Baloise), Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi), Matteo Moschetti (Q36.5) en Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) aan de start brengen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Sam Welsford, Milan Menten

** Gerben Thijssen, Pascal Ackermann, Max Walscheid

* Thibau Nys, Edward Theuns, Matteo Moschetti, Sep Vanmarcke

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

In een nochtans zeer regenachtige week, heeft Nokere Koerse er toch een goede datum uitgekozen. Woensdag zou het volgens Meteovista namelijk grotendeels droog blijven en kunnen de renners koersen bij temperaturen tot 8 graden Celsius. Ook de wind blaast redelijk zwak, aan een kracht van 2 à 3 Beaufort, vanuit het westen.

Voor de tv-uitzending kan u al redelijk vroeg inschakelen. Sporza op één is immers al vanaf 12.00 uur van de vrouweneditie van Nokere Koerse, Eurosport 1 en Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ een half uurtje later vanaf 12.30 uur. Aansluitend volgt op Sporza de mannenkoers, terwijl de Eurosport-kanalen inpikken vanaf 16.15 uur.