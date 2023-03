Voorbeschouwing: Milaan-Turijn 2023 – Sprinters testen zich voor La Primavera

Nu Tirreno-Adriatico net is afgelopen en Milaan-San Remo voor de deur staat, zorgt Milaan-Turijn voor een vermakelijk tussendoortje in het Italiaanse voorjaar. Het is op woensdag 15 maart een kans voor de sprinters om zich alvast te testen in aanloop naar La Primavera. De vraag is wie Mark Cavendish opvolgt in deze klassieker. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In 2019 werd de honderdste editie verreden van Milaan-Turijn. Dat betekent dat we dit jaar toe zijn aan uitgave 104. Milano-Torino is erg vroeg opgericht, maar de koers kende doorheen de jaren vele onderbrekingen. Na de eerste editie, toen Paolo Magretti in 1876 naar de overwinning reed, was er al een pauze. De tweede uitgave van Milaan-Turijn volgde namelijk pas zeventien jaar later.

Traditioneel werd de koers verreden in de week voor Milaan-San Remo. In 1987 kwam daar verandering in. De wedstrijd werd verplaatst naar oktober om samen met de Ronde van Piemonte en de Ronde van Lombardije de Trittico di Autunno te vormen. In 2005 werd de koers weer teruggehaald naar het voorjaar. Een experiment dat slechts drie jaar duurde, want van 2008 tot en met 2011 ontbrak de wedstrijd op de koerskalender.

In 2012 keerde Milaan-Turijn terug op de tabellen, waarna met Alberto Contador direct een grote naam als winnaar uit de bus kwam. Die editie kende overigens een nieuwe aankomst op de Superga, die daarna steeds vaker gebruikt werd. Diego Ulissi, Giampaolo Caruso, Diego Rosa, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Michael Woods en Primož Roglič traden in de voetsporen van Contador.

In dat rijtje oud-winnaars noemen we Arnaud Démare niet, want dat is niet echt een naam die je verwacht tussen al die klimmers. In 2020 ging door de coronapandemie de wielerkalender op de schop, werd La Primavera verplaatst naar de zomer en werd Milaan-Turijn drie dagen voor Milaan-San Remo verreden. De organisatie maakte het een voor sprinters interessant parcours en kreeg met Arnaud Démare, Caleb Ewan en Wout van Aert een sprinterspodium.

In 2021 was het weer klimmen geblazen in oktober, met Primož Roglič als winnaar, maar afgelopen seizoen werd besloten om Milaan-Turijn toch weer naar het voorjaar te halen. Tirreno-Adriatico werd enkele dagen naar voren gehaald, waardoor op de woensdag tussen Tirreno en San Remo ruimte kwam voor Milaan-Turijn. Dat is nu weer dé generale repetitie voor La Primavera en daarom ook weer gemaakt voor de rappe mannen.

Laatste tien winnaars Milaan-Turijn

2022: Mark Cavendish

2021: Primož Roglič

2020: Arnaud Démare

2019: Michael Woods

2018: Thibaut Pinot

2017: Rigoberto Urán

2016: Miguel Ángel López

2015: Diego Rosa

2014: Giampaolo Caruso

2013: Diego Ulissi

Laatste editie

De vlucht van de dag bestond uit Daniel Viegas (EOLO-Kometa), Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) en Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli), maar sprintersploegen Quick-Step-Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert, Arkéa-Samsic en Team DSM reden het op tijd dicht.

Alberto Bettiol en Ben Healy probeerden in de finale het peloton nog te verrassen met een duo-aanval, maar vier kilometer voor de meet werd Healy als laatste aanvaller in de kraag gevat. In de sprint was het Michael Mørkøv die Mark Cavendish uitstekend afzette, waarna Cav met overmacht naar de zege sprintte. Hij hield Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff vakkundig af.



Uitslag Milaan-Turijn 2022

1. Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl)

2. Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

3. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

4. Max Kanter (Movistar)

5. Peter Sagan (TotalEnergies)

Wedstrijdverslag

Parcours

In 2022 keerde Milaan-Turijn terug naar zijn roots. Niet alleen werd de wedstrijd weer de generale repetitie voor Milaan-San Remo, ook werd het weer een wedstrijd voor de sprinters. Officieel mag het dan wel Milano-Torino heten; de officiële start ligt in Rho en de finish in Orbassano.

Rho is een voorstad van Milaan, ten noordwesten van de grote stad en niet heel ver van Magenta, waar vorig jaar de start werd georganiseerd van deze eendagskoers. Oud-wielrenner Danielle Colli (inmiddels 40 jaar) zag het levenslicht in Rho. Hij veroverde in 1999 de Italiaanse titel bij de junioren, overwon kanker, verloor bijna zijn been door die ziekt en werd later prof bij onder meer Liquigas, Geox en Nippo-Vini Fantini. Sinds 2017 is hij renner af, al zal hij nog veel herinnerd worden aan zijn armbreuk in de Giro 2015 toen hij in volle sprint tegen een cameralens van een toeschouwer botste.

Vanuit Rho rijden de renners naar Orbassano, een plaats even ten zuidwesten van Turijn. De snelste route kan in 156 kilometer afgelegd worden, maar organisator RCS heeft een iets ruimer parcours gekozen. In totaal rijden de renners namelijk 192 kilometer. Daarmee is de koers zeven kilometer korter dan afgelopen seizoen.

Steden als Novara en Vercelli worden opnieuw aangedaan, net als de glooiende regio door de Canavese, en Turijn wordt gemeden. Echt geklommen wordt er nooit, in ieder geval voor de doorgewinterde profwielrenner moet deze zone geen probleem vormen. In de finale rijden de renners aan de noordkant rond Turijn, op weg naar finishplaats Orbassano.

“De grootste obstakels in het parcours zijn typisch in stedelijk gebied: rotondes, verkeerseilanden en -drempels”, schrijft de organisatie. Het is dus wel oppassen geblazen voor de sprintersploegen in de vlakke finale. De laatste kilometer begint met een haakse bocht, gevolgd door een chicane en een laatste bocht naar rechts op 400 meter. Daarna gaat het recht naar de finish.

Woensdag 15 maart, Milaan-Turijn: Rho – Orbassano (192 km)

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.25 uur

Favorieten

Als we kijken naar de pure sprinters die op de voorlopige startlijst staan, dan is Nacer Bouhanni de meest in het oog springende naam. Na een moeilijk seizoen heeft de Fransman van Arkéa-Samsic alweer tien koersdagen erop zitten dit jaar. Zijn beste resultaat tot nu toe is echter een zevende plek in de openingsrit van de Tour du Var, en in Tirreno-Adriatico stapte hij uit voorzorg af na vier etappes. Arkéa-Samsic kan ook Luca Mozzato naar voren schuiven. De Italiaan was onlangs nog knap vijfde in de Le Samyn.

Voor Biniam Girmay is Milaan-Turijn de ideale mogelijkheid om aan zijn sprintsnelheid te werken. De kopman van Intermarché-Circus-Wanty uit Eritrea is een van de favorieten voor Milaan-San Remo en reed afgelopen week verdienstelijk rond in Tirreno-Adriatico. Daar liet hij in twee massasprints zien dat hij op het vlakke zijn mannetje kan staan, met een derde en een vierde plaats. In de berg- en heuveletappes reed Girmay wat in de luwte rond. Overigens won hij dit jaar al wel een massasprint; in de openingsrit van de Ronde van Valencia.

Het Belgische ProTeam van Bingoal WB zal Alexander Salby naar voren schuiven. De 24-jarige Deen staat te boek als sprinter, maar winnen lukte hem nog niet. Tot hij in januari de slotrit van La Tropicale Amissa Bongo won in Gabon. Dat deelnemersveld zal niet te vergelijken zijn met dat in Milaan-Turijn, maar voor Salby zal een ereplaats al een goed resultaat zijn.

In totaal staan er tien WorldTeams aan de start met Team DSM, Movistar, Intermarché-Circus-Wanty, Jayco AlUla, Arkéa-Samsic, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo, AG2R Citroën, BORA-hansgrohe en EF Education-EasyPost. Daarnaast zijn ProTeams Israel-Premier Tech, Bingoal WB, Green Project-Bardiani CSF Faizane, Corratec en EOLO-Kometa uitgenodigd.

Het complete deelnemersveld voor Milaan-Turijn is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig ingevuld. Wij zullen op een later moment dit deel van de voorbeschouwing aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

De sterverdeling zullen wij later toevoegen.

Weer en TV

Het belooft woensdag uitstekend fietsweer te worden in het noorden van Italië. In startplaats Rho is het ’s middags ongeveer 13 graden bij een lekker voorjaarszonnetje, met soms een wolkje, en in Orbassano is het nog iets warmer. In de buurt van Milaan staat een westenwind, terwijl in de finishplaats de wind uit het (noord)oostelijke richting waait aan windkracht 3 à 4.

Eurosport heeft de uitzendrechten voor Milaan-Turijn en zal de wedstrijd vanaf ongeveer 14.35 uur in beeld brengen op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. De volledige uitzendtijden zijn ook te vinden in onze tv-gids Wielrennen op TV.