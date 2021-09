Team DSM met Bol en Eekhoff in Parijs-Roubaix

Cees Bol en Nils Eekhoff maken deel uit van de definitieve selectie van Team DSM voor Parijs-Roubaix. Zij zorgen voor de Nederlandse inbreng, want verder staan er ook nog twee Denen en drie Duitsers aan de start van de Helleklassieker.

Ook Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen, Nikias Arndt, de vertrekkende Max Kanter en Jasha Sütterlin zijn zondag van de partij in de Hel van het Noorden. Team DSM-ploegleider Marc Reef blikt alvast vooruit op de koers. “Parijs-Roubaix is altijd een speciale wedstrijd en het is geweldig om de kasseistroken nu tijdens de herfstperiode te bedwingen. Het zal een nog specialere editie worden, nu de wedstrijd zo laat in het seizoen zal plaatsvinden, een week na het WK.”

Team DSM start niet met een duidelijke kopman. “We hebben een hele sterke ploeg in de breedte, maar we hebben geen specifieke afmaker. We willen tijdens de koers met meerdere kaarten spelen. In Parijs-Roubaix is het van belang om over goed materiaal te beschikken en ook parcourskennis is cruciaal. We willen allereest goed voorin postvatten, om vervolgens agressief te koersen. We willen onze kansen grijpen”, aldus Reef.

Selectie Team DSM voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Nikias Arndt

Cees Bol

Nils Eekhoff

Max Kanter

Søren Kragh Andersen

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin