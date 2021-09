Movistar versterkt zich met Duitse sprinter Max Kanter

Max Kanter zal in 2022 en 2023 uitkomen voor Movistar. De 23-jarige Duitse sprinter komt over van Team DSM. Kanter moest op zoek naar een nieuwe werkgever, aangezien zijn contract niet werd verlengd bij de ploeg van manager Iwan Spekenbrink.

Kanter tekent dus voor twee jaar bij de Spaanse telecombrigade van Eusebio Unzué. “Allereerst, ik ben ontzettend blij dat ik nu deel uitmaak van deze ploeg. Ik voel enorm veel vertrouwen en daar ben ik dankbaar voor. Ik geloof ook dat ik de juiste mensen en omgeving gevonden heb, om zo een extra stap te zetten op weg naar een succesvolle carrière. Movistar staat bekend om zijn menselijke aanpak.”

Kanter hoopt de komende jaren, na een moeilijke aanloopfase bij de profs, te oogsten. “Ik wil nu verder bouwen aan mijn carrière en opnieuw wedstrijden winnen. Ik was de laatste jaren een paar keer dicht bij een zege, maar ik hoop het nu wel te doen voor Movistar. Ik voel het vertrouwen en dat wil ik ook terugbetalen, maar ik zal natuurlijk ook veel geven voor de ploeg en mijn best doen voor de kopmannen. Ik kan niet wachten om het tenue te dragen.”

Kanter stapte eind 2018 met mooie adelbrieven over naar de profs, zo werd hij onder meer tweemaal Duits kampioen bij de beloften, maar kreeg in zijn eerste profjaar af te rekenen met een hardnekkige blessure en kwam slechts tot 24 koersdagen. In 2020 was Kanter weer fit en verzamelende hij meerdere ereplaatsen in de sprint. Zo werd hij twee keer derde in een Vuelta-etappe. Dit jaar bleef het ook bij ereplaatsen.