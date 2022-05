Matt Winston (Team DSM): “Giro-winst of niet, het gaat bij ons om het proces”

Interview

Met kopman Romain Bardet op veertien tellen van het roze als vierde en diens luitenant Thymen Arensman op plek twaalf, staat Team DSM er prima voor in de Giro d’Italia. De sfeer bij de Nederlandse ploeg zit er dan ook goed in, want alleen BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious staan er numeriek beter voor. En dan won Alberto Dainese woensdag de rit naar Reggio Emilia. Toch blijft Team DSM met beide beentjes op de grond staan, vertelt ploegleider Matt Winston aan WielerFlits.

De sfeer zat er bij jullie team al goed in. In hoeverre is die zege van Dainese daarvan een product?

“Het was een prachtige overwinning van Alberto! We zijn erg blij met hoe we het in deze Giro doen en woensdag vielen alle puzzelstukjes op z’n plaats. Onze klassementskopman verzorgde de lead out voor onze sprinter; net dat laat zien hoe nauw we samenwerken en samen gaan voor de zege. Nu die er is, is dat natuurlijk een mooie beloning voor ons harde werk en de bevestiging van onze eerste twee goede weken tijdens deze Giro.”

Het plan was nochtans om de kaart-Cees Bol te spelen. Wanneer is er besloten dat niet hij, maar Dainese zou sprinten?

“Cees gaf tijdens de rit aan dat hij zich niet goed voelde. Hij was onbaatzuchtig en zei dat we beter voor Alberto konden gaan. We wilden ons plan op dat moment hetzelfde houden, behoudens dat Cees dan nu de lead out voor Alberto zou doen. Ik denk dat we dit rond dertig kilometer voor het einde besproken hebben. Iedereen steunde het plan, waarna Romain is gaan inpraten op Alberto. Dat heeft hem enorm gemotiveerd en voor ons was het heel mooi om te zien dat het zich uitbetaalde.”

Ook na jullie optreden op Blockhaus zullen er veel lachende gezichten aan tafel gezeten hebben, nietwaar?

“We staan er goed voor. Vanaf de winter hebben we naar deze periode toegewerkt. We hebben samen goed besproken hoe we dat wilden doen en het is fijn dat het wachten op deze prestaties de laatste weken een beloning krijgt. We wisten na de Tour of the Alps dat we op de goede weg waren. Onze experts hebben onze renners op een erg goede manier voorbereid via hoogtestages en de voorbereidingskoersen voor deze Giro. Blockhaus was voor ons een bevestiging van waar we staan. Dat ging erg goed. We focussen ons nu op het vervolg. De sfeer is goed en we kijken uit naar het restant van de Giro.”

Wat is dat plan dan precies geweest? In topconditie aan de start staan, of zit daar nog groeimarge in naarmate de slotweek vordert?

“We weten hoe belangrijk de laatste week is. Het is belangrijk dat we gezond blijven en goed door de volgende ritten rollen, tot aan de bergetappe van zondag. We werken nauw samen met trainers, voedingsdeskundigen en andere experts, die weten dat een grote ronde drie weken duurt. Het betekent dat we in de wedstrijd moeten groeien. Ik heb vertrouwen in onze manier van werken en ik kijk er naar uit waar ons dat brengt op de slotdag in Verona.”

Op Blockhaus zagen we welke zes renners de beste klimmers bleken te zijn. In hoeverre houden jullie nog rekening met jongens die afgelopen zondag niet met hen mee konden?

“We sluiten niemand uit. Neem nu de Giro van 2020. Kijk eens hoe het er daar voor stond op de eerste rustdag, bijvoorbeeld naar Tao Geoghegan Hart. Hij moest echt in de wedstrijd komen in week twee en drie. Omdat het drie weken duurt, is dat een heel belangrijk element. Alleen nog rekening houden met de zes eersten op Blockhaus, zou fout zijn.”

“Er is maar één sterke vlucht nodig en je kunt terugkeren in de top van het klassement. Dat zal ook deze Giro gebeuren en daar zullen mannen inzitten die zichzelf daardoor in de slotweek terugbrengen in de koers. We moeten daarom naar het grotere plaatje kijken. Er rijden een aantal fabuleuze talenten in deze koers. Oké, misschien hadden zij nog niet de beste dagen. Maar ze zijn nog niet uit de strijd.”

Jullie staan er met Romain Bardet heel goed voor. Hoe goed is hij op dit moment?

“Sinds Romain bij ons team is gekomen, heeft hij zich volledig gegeven in onze manier van werken. Hij is mee in het verhaal waarin we werken met experts en de coaching staf. Je ziet ook dat Romain zich de laatste achttien maanden heeft ontwikkeld tot een betere wielrenner. Alle credits zijn voor hem, want hij werkt heel erg nauw met het team samen.”

“Maar het blijft een grote ronde van drie weken. Iedereen zal in een grote ronde te maken krijgen met een slechte dag. That’s the nature of the game. We hopen alleen maar dat als die dag aanbreekt, dat het niet een al te grote impact heeft op waar we nu staan. Maar onze voorbereiding was goed. We blijven bouwen en we willen hier het best mogelijke resultaat in het eindklassement behalen.”

Dat kan ook een eindoverwinning zijn?

“We hebben gezien dat Romain goed was in de Tour of the Alps. Ook na het eerste deel van deze Giro, is hij nog altijd in goede conditie. Romain heeft – net als de rest van de ploeg – het geloof dat we hier echt een heel mooi resultaat kunnen behalen. Of dat nu een eindzege is of niet, het is voor ons belangrijk dat we op deze manier blijven werken tot het einde van de Giro.”

“We blijven bouwen aan een basis die ons verder brengt voor de rest van het seizoen, maar ook voor de jaren die eraan komen. Natuurlijk zou een eindzege prachtig zijn en daar proberen we ook altijd naar te streven. Maar voor ons is het ook belangrijk om het teamwork voort te zetten. Voor mij zou dat al een overwinning op zich.”

Thymen Arensman rijdt tot op heden een erg vlakke Giro. We vinden hem terug op plek twaalf en hij zegt nog fris te zijn. Wat kun je zeggen over wat hij kan in de slotweek, gezien het feit dat hij al twee keer de Ronde van Spanje uitreed?

“Thymen heeft zich ook heel goed klaargestoomd voor deze wedstrijd. Hij groeit ook in de koers. Daarnaast committeert hij zich volledig aan het plan dat wij hier als team hebben. Hij weet dat Romain in een goede positie staat en dat zorgt voor superveel motivatie bij hem. Hij wil Romain helpen om de best mogelijke eindpositie in het klassement neer te zetten.”

Ondanks dat hij goed in de rondte rijdt, blijft hij zijn eigen prestaties een beetje downgraden. Waarom doet hij dat?

“Omdat we hier zijn met een helder doel: een zo’n goed mogelijke eindnotering neerzetten in het klassement met Romain Bardet. Hij is onze leider. Thymen is erg loyaal aan het teamplan. Hij gaat daar 100% in op en hij heeft de volledige toewijding om Romain bij te staan. Wat kun je nog meer vragen van een renner? Hij rijdt niet rond met zijn eigen intenties. Hij gaat all-in om zelf zo goed mogelijk in het klassement te blijven staan, omdat we daar tactisch gezien ons voordeel mee kunnen doen. Maar hij let elke dag op Romain.”

Na Blockhaus gaf hij aan dat jullie hem achter de hand willen houden om met twee kaarten in het klassement te spelen. Gezien zijn jonge leeftijd, is Thymen al sterk genoeg om dat gevecht aan te gaan als de situatie daarom vraagt?

“Dat denk ik wel. Iedereen heeft kunnen zien hoe Thymen zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Hij heeft op een goede manier met het team gewerkt en dat heeft hem op een heel goede manier laten groeien. Ik denk dat hij een troefkaart kan zijn die we kunnen gebruiken als de situatie daarom vraagt.”

“Maar nogmaals: de doelen van Team DSM zijn kraakhelder. Alle neuzen staan dezelfde kant op en we kijken uit naar de zware slotweek. Ik vind het belangrijk dat we op dezelfde manier blijven werken deze Giro. Je ziet dat we samen goed rijden, het is echt een teamprestatie. Als we op dezelfde voet verder gaan, zullen we een mooie Giro tegemoet gaan.”