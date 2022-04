UCI geeft groen licht voor systeem om bandenspanning al rijdend aan te passen

De UCI heeft groen licht gegeven voor een systeem waarmee renners de bandenspanning kunnen aanpassen terwijl zij op de racefiets zitten. Het systeem moet voor meer comfort zorgen in ruwe omstandigheden, zoals tijdens Parijs-Roubaix. De techniek is per 1 april toegestaan, dus mag het peloton hiervan komende zondag al gebruikmaken in de Hel van het Noorden.

Milaan-San Remo was al de koers van de dropperpost: in La Classicissima maakte Matej Mohorič gebruik van een in hoogte verstelbare zadelpen en daarmee daalde hij af naar de overwinning op de Via Roma. Mogelijk is ruim vier weken later in Parijs-Roubaix wederom een nieuwigheid in het profpeloton de sleutel tot succes.

De Internationale Wielerunie heeft namelijk het gebruik van ingebouwde besturingssystemen voor de bandenspanning goedgekeurd voor professionele wegwedstrijden. Het systeem wordt bediend met knoppen op het stuur en maakt gebruik van mechanische kleppen om de luchtstroom tussen een luchtreservoir en de tubeless band te regelen.

Het Nederlandse Scope Cycling is een ontwikkelaar van zo’n systeem. Volgens het merk kan het systeem, de Scope Atmoz, tot 30 Watt verschil maken.

