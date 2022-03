Matej Mohoric gebruikt mountainbike-zadel als geheim wapen in Milaan-San Remo

Matej Mohorič heeft Milaan-San Remo gewonnen na een spectaculaire aanval in de afdaling van de Poggio. Anthony Turgis en Mathieu van der Poel eindigden mee op het podium. Mohorič was na afloop blij met zijn overwinning: “Een speciale fiets heeft het verschil gemaakt”, vertelde hij in het flash-interview.

Het geheime wapen van Mohorič blijkt een zogenaamde dropper post te zijn, een zadelpen die veelal in het mountainbike wordt gebruikt. Hierbij heb je een knopje op je stuur waarbij je je zadel op een vooraf afgestelde hoogte diverse centimeters kunt laten zakken waardoor je een lager zwaarte punt hebt. En wie een lager zwaartepunt heeft, kan in principe sneller dalen. Het is dus een systeem dat uit het mountainbiken komt, en dat nu duidelijk heeft bijgedragen aan de overwinning van de renner van Bahrain Victorious.

Deze dropper post is volgens de UCI-regels toegestaan, dus Mohorič heeft niets illegaals gedaan. Zeker nu de renners niet meer op de stang mogen zitten, zou dit wel eens een systeem kunnen zijn dat veelvuldig gebruikt gaat worden.

“Ik heb de volledige winter gedacht aan deze koers, dit was het plan voor mij dit voorjaar. Het doel was om heel goed te trainen in de winter op de bergjes, zodat ik mee over de Poggio zou kunnen komen. Dan kon ik mijn dalerscapaciteiten tonen in de afdaling. Daarvoor had het team een speciale fiets voor mij klaargemaakt”, vertelde de Sloveen waarbij hij dus doelde op de dropper post.

De renner van Bahrain Victorious kon naar eigen zeggen meer veiligheid inbouwen in de afdaling, waar hij ontzettend veel risico’s nam. Op 4,4 kilometer van de streep reed hij in de afzink van de Poggio spectaculair weg bij zijn concurrenten. “Die nieuwe fiets en het nemen van bepaalde risico’s heeft echt een verschil gemaakt in de afdaling. Ik kon zo toch nog kleine foutjes vermijden. Ik ben zo blij. Ik was na mijn ziekte in februari in perfecte conditie. Ondanks een val in maart in de Strade Bianche, waardoor ik vier dagen niet op de fiets kon zitten, ben ik nooit gestopt met geloven in mijn kansen”, aldus Mohorič na afloop.