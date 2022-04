Team DSM introduceert bandenspanningssysteem pas in Tour de France

Team DSM zal het zogenoemde ‘Scope Cycling Atmoz’ systeem, een technisch snufje dat de ploeg eerder deze week aankondigde, aankomende zondag nog niet gebruiken in Parijs-Roubaix. Het apparaat, waarmee tijdens het fietsen de bandendruk geregeld kan worden, zal pas tijdens de Tour de France voor het eerst ingezet worden, laat Team DSM op haar site weten.

Het Scope Cycling Atmoz Systeem bestaat uit twee drukknopjes aan het stuur die via mechanismen verbonden zijn met een luchtreservoir in de naaf van het voorwiel. Met de knoppen aan het stuur kan tijdens het rijden de bandendruk verhoogd of verlaagd worden. En de bandendruk zal af te lezen zijn op de fietscomputer.

Het systeem werd deze week door Team DSM uitgetest op de route van Parijs-Roubaix. “Deze week op de kasseien hebben bevestigd dat we vertrouwen kunnen hebben in het systeem en het materiaal in het algemeen. We hebben besloten om het voor het eerst te gebruiken in de Tour de France, waar we het zullen gebruiken in de kasseienrit (de vijfde etappe, red.).”

“Parijs-Roubaix vereist volledige focus”

Hoewel de techniek sinds 1 april is toegestaan door de UCI, zal Team DSM er in Parijs-Roubaix dus nog niet mee koersen. “Parijs-Roubaix is één van de meest chaotisch wedstrijden op de kalender en vereist volledige focus van de renners over de complete afstand van 259 kilometer. Om die reden moeten renners helemaal één zijn met hun fiets en alle componenten intuïtief kunnen controleren. We kunnen niet wachten om meer met het systeem te rijden en onderdeel te zijn van iets waarvan we geloven dat het een gigantische beweging in de sport zal zijn.”