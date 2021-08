Team DSM hevelt Leon Heinschke en Marius Mayrhofer over naar de WorldTour

Leon Heinschke (21) en Marius Mayrhofer (20) zullen in 2022 uitkomen voor de hoofdmacht van Team DSM. De twee jonge Duitsers, die nu nog deel uitmaken van de opleidingsformatie, hebben hun krabbel gezet onder een tweejarige verbintenis.

Heinschke koerst al sinds 2018 voor de talentenfabriek van Team DSM, de één jaar jongere Mayrhofer maakte zijn debuut in 2019. De beloftevolle renners wisten zich de voorbije seizoenen in de kijker te fietsen bij de sportieve bazen van Team DSM en zijn er nu in geslaagd om een profcontract in de wacht te slepen.

Heinschke staat te boek als een ‘punchy renner die uit de voeten kan op heuveltjes en beklimmingen’. De 21-jarige renner werd dit jaar onder meer derde in de Tour de Alsace en negende op het Duits wegkampioenschap voor professionals. “Het was altijd een droom om profwielrenner te worden. Het voelt goed om nu de stap te maken. Ik pas goed binnen Team DSM en hoop me zo goed mogelijk te ontwikkelen”, klinkt het in een persbericht.

Mayrhofer: “Er is sprake van een wederzijds vertrouwen”

Mayrhofer, in 2018 goed voor een zilveren medaille bij de junioren achter de ongenaakbare Remco Evenepoel, koerst het liefst over heuvelachtig terrein en beschikt na een lastige wedstrijd over een snedige sprint. Dat liet hij dit jaar onder meer zien in de Italiaanse eendagskoers Per Sempre Alfredo (tiende) en de Franse rittenkoers Kreiz Breizh Elites.

Mayrhofer werd ook knap derde in de openingsrit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. “Ik ken de ploeg van binnenuit en er is sprake van een wederzijds vertrouwen. Ik kijk uit naar de volgende stap en om met mijn nieuwe ploeggenoten te koersen. Ik heb met sommige jongens al gereden bij de opleidingsploeg. Het doel is om mezelf de komende jaren nóg meer uit te dagen. Ik wil een betrouwbare pion worden.”

Met Heinschke en Mayrhofer zal de ploeg enkele nieuwe gezichten verwelkomen, maar Team DSM heeft ook besloten om van meerdere renners afscheid te nemen. Zo werd gisteren bekend dat Max Kanter, Félix Gall en Martijn Tusveld op zoek moeten naar een nieuwe werkgever voor 2022.

