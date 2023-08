zondag 27 augustus 2023 om 20:04

Team dsm-firmenich verliest leiderstrui en Onley op dag twee: “Hier hadden we niet op gehoopt”

Op de openingsdag van de Vuelta was het Team dsm-firmenich dat de handen in de lucht mocht steken. De euforie van dag één was na afloop van etappe twee toch weer verdwenen. De ploeg zag Oscar Onley opgeven door een val en moest de rode trui afstaan aan EF Education-EasyPost. Romain Bardet blikt allerminst tevreden terug op de tweede rit: “Het was een rare etappe.”

“Heel hectisch. Er was veel spanning en het was heel glad.” Zo omschrijft Romain Bardet bij Eurosport de tweede rit van de Vuelta. “In de buitenwijken van Barcelona was het heel hectisch. Als je remde in de bocht, ging je al onderuit. Het was een rare etappe en dat kwam mede door de neutralisatie. De ploegen die voor het klassement reden wilden bijvoorbeeld de koers stilleggen, maar wij hadden de rode trui te verdedigen.”

De Franse klimmer snapt dat onder andere Jumbo-Visma het tempo wilde drukken, maar zijn ploeg had andere belangen. “Het was inderdaad heel glad. Iedereen is dan nerveus en wil zijn leider van voren houden. Maar de organisatie hield de bonificatieseconden erin, dus er waren twee wedstrijden in een. Al zou ik dit op deze manier niet nog een keer willen.”

In de finale kwam Bardet als eerste renner van zijn ploeg over de streep op de elfde plek. Hierdoor verloor de ploeg niet alleen de gevallen Oscar Onley, maar ook de rode trui. “Ondanks de zware koers was het een mooie koers in de finale. Ik voelde mij goed op de laatste klim en probeerde het. Het voelde bijna als een klassieker vandaag. Helaas was het te zwaar. Uiteindelijk hadden we hier niet op gehoopt. We hebben Oscar verloren vandaag.”