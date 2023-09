vrijdag 15 september 2023 om 14:38

Team dsm-firmenich bouwt verder aan sprinttrein met aantrekken Bram Welten

Bram Welten rijdt in 2024 voor Team dsm-firmenich. De Nederlander heeft een eenjarig contract getekend bij het WorldTeam, dat ook de komst van Timo Roosen en Gijs Leemreize wereldkundig heeft gemaakt. Roossen heeft zich aan de ploeg verbonden tot en met 2026, Leemreize tot en met 2025.

Welten reed de voorbije twee jaar voor Groupama-FDJ. Bij Team dsm-firmenich zal hij een belangrijke rol krijgen als een van de laatste mannen voor topsprinter Fabio Jakobsen, die overkomt van Soudal Quick-Step. “Ik kijk er heel erg naar uit om me bij Team dsm-firmenich aan te sluiten”, zegt Welten op de site van zijn toekomstige werkgever. “De doelen van de ploeg passen goed bij mijn persoonlijke doelen: werken met de sprinttrein en samen sprints winnen.”

“Ik heb al langer bewondering voor het team en herinner me dat ik zag hoe ze ongelofelijke sprints hebben gedaan om de grootste koersen te winnen. Dat is iets wat ik ook met het team wil bereiken. Deze overwinningen waren ook speciaal omdat je zag dat bij het hele team de neuzen in dezelfde richting stonden. Dat is belangrijk voor mij. Ik ben iemand die graag iets voor anderen doen. Dat is een kwaliteit die ik mee kan nemen naar de sprintgroep: zo goed mogelijk helpen als ik kan.”

Rudi Kemna, de hoofdcoach van Team dsm-firmenich, zegt het volgende: “Bram is een sterke en krachtige renner. We hebben hem zelf goede resultaten in sprints zien behalen, maar hij was in veel gevallen ook een belangrijk onderdeel van de lead-out met zijn snelheid en kracht. Dit is een gebied waarin we hem verder willen laten ontwikkelen. We denken dat hij – door meer ervaring te krijgen bij ons en van degenen om hem heen te leren in de sprinttrein – kan groeien in zijn rol als een van onze laatste mannen in de sprinttrein.”