Bram Welten hint op vertrek bij Groupama-FDJ: “En ik snap Démare heel goed”

Bram Welten heeft al onderdak voor 2023. De 26-jarige Nederlander heeft een aflopend contract bij Groupama-FDJ, maar vertelde voor de camera van WielerFlits dat hij al een ploeg heeft voor volgend jaar. Ook ging hij in op het vertrek van Arnaud Démare, die vanaf vandaag uitkomt voor Arkéa-Samsic.

Voor welke ploeg Welten volgend jaar rijdt, wilde hij voor de start van de vierde etappe van de Ronde van Polen nog niet vertellen. Wel is duidelijk dat hij Démare niet zal volgen naar Arkéa-Samsic. De transfer van zijn ploeggenoot naar die ploeg voelt ‘een beetje dubbel’ voor Welten. “Maar ik snap zijn keuze om halverwege het seizoen over te stappen heel goed, helemaal gezien het probleem dat speelde. Ik denk ook niet dat het top is om dan nog wedstrijden te gaan rijden voor de ploeg. Er zijn gewoon een heleboel dingen voorgevallen die gewoon niet tof zijn.”

Onrust binnen Groupama-FDJ

In aanloop naar de Ronde van Frankrijk was er veel gedoe bij Groupama-FDJ. Ploegmanager Marc Madiot liet Arnaud Démare thuis voor de Tour en vertelde de sprinter bovendien dat hij andere oorden op mocht zoeken. De onrust had ook invloed op Welten. “In principe was ik een beetje het slachtoffer van het verhaal. In eerste instantie zou hij natuurlijk naar de Tour gaan met een helper. Uiteindelijk bleek er maar één iemand mee te mogen en uiteindelijk gaan ze allemaal niet. In die zin zijn er allemaal wedstrijden van mijn programma gehaald waar ik eigenlijk wel heel veel zin in had.”

Mentaal lastig seizoen

Mentaal was het überhaupt niet het gemakkelijkste seizoen voor Welten. “In het begin was ik een beetje op de sukkel. Ik ben ziek geweest en daar kwam die hooikoortsallergie nog bij. Dan kreeg je ook nog die problemen binnen de ploeg, met de Tourselectie. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik in deze wedstrijd met een goede vorm aan de start kan staan.”

Deze wedstrijd is dus de Ronde van Polen. Hierna betwist Welten nog de BEMER Cyclassics (20 augustus), de Tour Poitou – Charentes en Nouvelle Aquitaine (22-25 augustus) en enkele eendagskoersen in Frankrijk, waaronder Paris-Bourges (5 oktober) en Paris-Tours (8 oktober).

