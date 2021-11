Team DSM en Martin Salmon gaan elk hun eigen weg

De wegen van Team DSM en Martin Salmon gaan scheiden. Dat bevestigde de 24-jarige Duitser, die een aflopend contract heeft, aan radsport-news.com. Hij liet in het midden of hij zijn carrière überhaupt zal voortzetten. “We zullen zien of ik mijn wielerloopbaan voortzet of ik met iets totaal nieuws begin.”

Salmon koerste sinds 2017 voor Team DSM: eerst voor de beloftenploeg, daarna twee jaar voor het WorldTeam. In zijn eerste seizoen bij de profploeg won de Duitser het bergklassement in de Tour du Limousin en reed hij zijn eerste grote ronde met de Vuelta a España, waar hij in het begin van de derde week vroegtijdig de remmen dichtkneep. In zijn tweede profjaar was een derde plek in de vierde etappe van de PostNord Danmark Rundt zijn grootste uitschieter.

Nu blijkt dat aan het avontuur van Salmon, die als laatstejaars junior naar de vijfde plaats reed op het WK in Richmond (2015), bij Team DSM tot een einde komt en beide partijen aan het eind van het jaar uit elkaar gaan.