Team Corratec haalt Fabiana Luperini binnen als ploegleider

Team Corratec is druk bezig om zijn selectie voor 2023 rond te krijgen. De Italiaanse ploeg, die een ProTeam-licentie heeft aangevraagd, heeft al de nodige versterkingen gepresenteerd. Ook binnen de technische staf komen we een nieuwe naam tegen: die van Fabiana Luperini.

De inmiddels 48-jarige Luperini is een grootheid binnen het vrouwenwielrennen. De Italiaanse won in haar carrière maar liefst vijf keer de Giro Donne, was drie keer de beste in La Grande Boucle Féminine en won ook eenmaal de Tour de l’Aude. Ook in kortere rittenkoersen was ze zeer succesvol. Zo won ze vijfmaal de Giro del Trentino Alto Adige-Südtirol en eenmaal de Spaans-Baskische Emakumeen Bira.

Ook op klassiek gebied wist ze de nodige adelbrieven te verzamelen. In de wereldbeker won ze diverse klassiekers, waaronder driemaal de Waalse Pijl, tweemaal de Trofeo Alfredo Binda, de GP Plouay en de Ronde van Bern. Ze boekte in totaal net iets meer dan honderd overwinningen. Een van haar bijnamen was Pantanina, vanwege haar klimkwaliteiten die vergelijkbaar waren met die van Marco Pantani.

Primeur

Luperini besloot in 2014 een punt te zetten achter haar rijke wielercarrière en was vervolgens een tijdje ploegleidster bij vrouwenploeg Alé-Cipollini. Ze heeft ook ervaring als sportief directeur binnen het jeugdwielrennen. Nu krijgt ze een kans in het mannenwielrennen, als ploegleidster bij Team Corratec. “Ik ben heel erg blij met deze kans. Ik wil in het bijzonder Francesco Frassi (tevens een ploegleider, red.) bedanken, die ik al vele jaren ken”, laat ze weten in een perscommuniqué.

“Ik word de eerste vrouwelijke ploegleider binnen een Italiaans mannenteam, dat is iets om trots op te zijn. Ik zal alles geven, in de hoop dat we onze doelen kunnen bereiken.” Frassi is blij dat Team Corratec volgend jaar kan rekenen op de kwaliteiten van Luperini. “We hadden een andere sportdirecteur nodig en ik dacht meteen aan haar. Ik ken namelijk haar visie op de wielersport en ik weet zeker dat ze een grote bijdrage kan leveren aan ons project.”