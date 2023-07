Nils Sinschek verliest leiderstrui in Tour of Qinghai Lake, Baldaccini bezorgt Corratec eerste zege

Davide Baldaccini heeft de lastige derde etappe van de Tour of Qinghai Lake gewonnen. De Italiaan van Corratec-Selle Italia versloeg in een sprint-a-deux de Uruguayaan Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH). Het is voor Corratec-Selle Italia de eerste zege ooit. Nils Sinschek kwam op achterstand binnen en verloor zijn gele leiderstrui aan Wilmar Paredes.

Op dag drie van de Tour of Qinghai Lake was het klimmen geblazen. Vooral het begin van de 201 kilometer lange rit was bijzonder lastig, met een klim van meer dan zeventien kilometer aan zo’n zes procent. Zo bereikten de renners het hoogste punt van de dag, 3.520 meter. Later in de rit volgden nog een helling van de derde categorie en eentje van de tweede. De finale was wel vlak.

Nils Sinschek, maandag winnaar van de tweede etappe, begon de rit als klassementsleiders en mocht samen met zijn ploeggenoten van ABLOC CT het geel gaan verdedigen. Gemakkelijk zou dat niet worden, want de koers ontplofte al vroeg. Danny Osorio (Medellín – EPM) reed op de eerste beklimming van de dag solo weg en daarachter roerden de grote favorieten zich ook al.

Sinschek verliest het geel

Uiteindelijk ontstond er een pelotonnetje van zo’n dertig renners, met onder meer Óscar Sevilla, Joan Bou en Henok Mulubrhan. Sinschek reed daar aanvankelijk met een groepje achter, maar kwam uiteindelijk alleen te zitten. De Nederlander verweerde zich kranig bleef lang in de buurt van de koplopers, maar door het tempo dat Medellín-EPM daar ontwikkelden, verloor hij in de finale langzaam maar zeker meer terrein. Hij zou zijn leiderstrui kwijtraken.

Vooraan barstte ondertussen de strijd om de ritzege los. James Piccoli (China Glory) reed een tijdje voor de meute uit, maar kwam nooit echt weg. Bij Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) en Davide Baldaccini (Corratec-Selle Italia) was dat een ander verhaal. Zij vonden elkaar in de finale en begonnen met een voorsprong van twintig seconden aan de laatste tien, dalende kilometers richting finishplaats Huzhu.

Baldaccini de slimste en de snelste

Bolton Equities Black Spoke had echter nog behoorlijk wat vuurkracht in de achtervolgende groep en rookte enkele mannen op om het gat te dichten. Toch had het duo Fagundez-Baldaccini nog altijd een mooi gaatje bij het ingaan van de slotkilometer. Dat was vooral te danken aan Fagundez, die maar op kop bleef rijden. Baldaccini profiteerde daar optimaal van en was in de sprint-a-deux veruit de snelste. Daarmee bezorgde hij Corratec-Selle Italia, dat sinds dit jaar actief is in het profpeloton, de eerste zege ooit.

Acht seconden achter de twee koplopers sprintte André Drege naar de derde plaats. Op plek zes vonden we Wilmar Pares, maandag al derde, terug. Hij nam de leiderstrui over van Sinschek.