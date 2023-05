Giro 2023: Ex-rozetruidrager Conti blikvanger bij Team Corratec-Selle Italia

Team Corratec-Selle Italia heeft zijn achtkoppige selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. De Italiaanse formatie mikt de komende weken in Italië op een etappezege. De ploeg zal voor het eerst zijn opwachting maken in een drieweekse wielerronde.

Valerio Conti is zonder twijfel de meest in het oog springende naam. De inmiddels 30-jarige Italiaan, die in het verleden uitkwam voor Lampre Merida, UAE Emirates en Astana Qazaqstan, maakt zich op voor zijn achtste opeenvolgende Giro-deelname. In de Giro van 2019 droeg hij maar liefst zes dagen de roze trui. Conti kan in de overgangsetappes eventueel zijn streng trekken.

Verder rekent Team Corratec op de volgende zeven namen: Nicolas Dalla Valle, Alessandro Iacchi, Alexander Konychev, Charlie Quarterman, Veljko Stojnić, Karel Vacek en Stefano Gandin. De Argentijn German Nicolás Tivani was eigenlijk ook voorzien voor de Giro d’Italia, maar de snelle Argentijn moet om onduidelijke redenen op het laatste moment afhaken.

Dalla Valle wordt door de ploeg gepresenteerd als de ‘opkomende sprinter’ van dienst. De 25-jarige Italiaan snelde dit seizoen al naar meerdere top 10-noteringen in kleinere rittenkoersen. De ploeg heeft ook vertrouwen in de kwaliteiten van Gandin en Konychev, terwijl de rest van het team voornamelijk zijn gang mag gaan in ontsnappingen.

‘Nieuwe start’

Team Corratec besloot, enkele dagen voor de start van de Giro d’Italia, zijn naam te veranderen in Team Corratec-Selle Italia. Selle Italia, een van de bekendste merken voor fietszadels, werpt zich op als een nieuwe titelsponsor van de Italiaanse formatie. Beide partijen werkten al sinds 2022 samen, maar Selle Italia zal nu als titelsponsor nog meer gaan investeren en prijkt nu tevens pontificaal op het shirt.

