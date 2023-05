Team Corratec vindt in roemruchte Selle Italia nieuwe (co-)sponsor

Team Corratec heeft, enkele dagen voor de start van de Giro d’Italia, zijn naam veranderd in Team Corratec-Selle Italia. Selle Italia, een van de bekendste merken voor fietszadels, werpt zich op als een nieuwe titelsponsor van de Italiaanse formatie.

Het Italiaanse bedrijf, met zijn hoofdkwartier in Casella d’Asolo, werd in 1897 opgericht en groeide al snel uit tot een van de bekendste merken voor fietszadels. Het bedrijf werkte in het verleden al samen met kampioenen als Felice Gimondi, Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Mario Cipollini, Miguel Indurain, Marco Pantani, Paolo Bettini en Mathieu van der Poel.

Selle Italia heeft zich nu als (co-)sponsor aangesloten bij Team Corratec, de ploeg onder leiding van oud-renners Serge Parsani en Francesco Frassi. Beide partijen werkten al sinds 2022 samen, maar Selle Italia zal nu als titelsponsor nog meer gaan investeren en prijkt nu tevens pontificaal op het shirt.

Serge Parsani, de teammanager van (nu) Team Corratec-Selle Italia, is uiteraard in zijn nopjes. “We konden vanaf het begin al rekenen op de steun van grote merken. Een daarvan is Selle Italia. Ik werkte in mijn periode als wielrenner al samen met dit bedrijf. Het is geweldig om te zien hoe ons project zich de laatste tijd al heeft ontwikkeld”

De Italiaanse formatie begint zaterdag als Team Corratec-Selle Italia aan zijn allereerste grote ronde. De ploeg heeft namelijk een uitnodiging ontvangen voor de Giro d’Italia. Valerio Conti, Nicolas Dalla Valle, Stefano Gandin, Alessandro Iacchi, Alexander Konychev, Charlie Quarterman, German Nicolás Tivani en Attilio Viviani maken deel uit van de selectie.