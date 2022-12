Team Corratec bevestigt komst van Alexander Konychev

Alexander Konychev zal volgend jaar uitkomen voor Team Corratec. Zijn naam werd al enige tijd in verband gebracht met de Italiaanse ploeg, maar de transfer is nu ook echt in kannen en kruiken. De 24-jarige renner kwam dit jaar nog uit voor BikeExchange-Jayco, maar kon niet rekenen op een contractverlenging.

Team Corratec, dat voor volgend jaar een ProTeam-licentie heeft aangevraagd, is druk bezig met het team voor 2023. De Italiaanse ploeg maakte reeds de komst bekend van onder meer Etienne van Empel, Valerio Conti, Attilio Viviani, Nicolas Dalla Valle, Alessandro Iacchi, Carlos Samudio, Nicolas Tivani en Charlie Quarterman. Nu heeft de formatie ook de transfer van Konychev, de zoon van oud-wielrenner Dmitri Konychev, afgerond.

Moeizame jaren

De afgelopen twee jaar verliepen moeizaam voor de inmiddels 24-jarige Konychev. De Italiaan wist zich, mede door blessures, niet te onderscheiden. Zijn meest in het oog springende resultaat in zijn drie jaar als beroepsrenner (Konychev begon zijn profloopbaan in 2020 bij Mitchelton-Scott) is een vijfde plek op het Italiaans kampioenschap op de weg in 2021.

Konychev kijkt uit naar een nieuw avontuur namens Team Corratec. “Na drie jaar in buitenlandse dienst te hebben gereden, is het fijn om terug te zijn in Italië en vooral in Toscane. Italië is het land van de wielersport, waar ik tevens mijn eerste stappen heb gezet als wielrenner. Ik kom terecht in een ambitieuze omgeving en hoop te kunnen profiteren van mijn opgedane ervaringen.”