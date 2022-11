Team Coop blijft dankzij instappen Repsol toch bestaan in 2023

Team Coop, dat door een gebrek aan financiële middelen dreigde te verdwijnen uit de wielersport, zal in 2023 dan toch in het peloton te zien zijn. De Spaanse olie- en gasmaatschappij Repsol stapt namelijk als titelsponsor in bij de Noorse continentalploeg. Voortaan zal de formatie als Team Coop-Repsol door het leven gaan.

Begin augustus maakte Team Coop bekend dat het team meer partners nodig had om de mannenploeg overeind te houden. Met Repsol is de gewenste geldschieter gekomen. “We zijn blij dat we met Repsol en Coop Norge een overeenkomst hebben bereikt”, aldus Roy Hegreberg, de ploegmanager van Team Coop-Repsol, in een persbericht. “Dit zorgt ervoor dat de talentenfabriek de komende jaren de naam Team Coop-Repsol zal dragen. We kijken nu uit naar een nieuw seizoen en hebben als doel om het meest duurzame continentalteam te worden.”

Vegard Hansen, de sponsormanager van Coop Norge, is blij dat er meer partijen zijn die willen investeren in het Noorse wielrennen. “Coop Norge is duidelijk geweest dat we onze steun aan het team wilden voortzetten, maar dat het afhankelijk was van het krijgen van meer sponsors. We zijn daarom blij dat Repsol, net als wij, de waarde ziet in het ondersteunen van een team waar jong Noors wielertalent zich kan ontwikkelen.”

Team Coop-Repsol krijgt een nieuwe organisatiestructuur, valt te lezen in het persbericht. Het team heeft Sverre Dyngeland Vik aangesteld als sportief directeur. Gilbert De Weerdt, die deze functie de afgelopen jaren al bekleedde, zal echter ook aanblijven. Daarnaast zijn tien nieuwe renners aangetrokken, maar het is nog niet duidelijk om wie het gaat. Het afgelopen seizoen reed onder anderen de Deen Andreas Stokbro – in het verleden uitkomend voor WorldTour-formatie NTT Pro Cycling – voor de Noorse ploeg.