Mannenploeg Coop en vrouwenteam Hitec Products fuseren

De continentale mannenploeg Coop en het vrouwenteam Hitec Products, met onder anderen de Nederlandse Claudia Koster, slaan de handen ineen. Beide ploegen fuseren per direct tot Coop-Hitec Products.

Retailer Coop Norge, sponsor van de gelijknamige Noorse mannenploeg, wilde een nieuwe stap zetten in de strijd voor gelijke kansen in de sportwereld en tegelijk zijn positie in de wielersport versterken, waarna contact werd opgenomen met het enige vrouwenteam uit Noorwegen, Hitec Products. Uit de gesprekken kwam de fusie tot Coop-Hitec Products voort.

“We zijn erg blij om zo’n sterke partner als Coop bij ons te hebben” laat ploegmanager Karl Lima weten. “Team Coop toont al jarenlang continuïteit en enthousiasme voor de wielersport, wat echt bewonderenswaardig is. Coop denkt groot en op de lange termijn en samen kunnen we aan een sterke structuur werken.”

Omdat beide ploegen zijn gevestigd in de regio Stavanger-Sandnes, lag een fusie tussen voor de hand. In die regio verrijst ook de eerste wielerbaan van Noorwegen. De fusie moet het wielermilieu in de regio verder versterken. “De teams hebben baat bij het samenvoegen van de middelen. Het doel is de prestaties van alle renners te verbeteren”, aldus Stein Ørn van Team Coop.