Wielertransfers 2021: André Cardoso, Iúri Leitão, Kristian Aasvold

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

André Cardoso

Zien we André Cardoso volgend seizoen weer fietsen in het peloton? De inmiddels 36-jarige Portugees hoopt na een dopingschorsing op een rentree als beroepswielrenner, zo laat hij weten in gesprek met O Jogo. Volgens de Portugese sportkrant behoort een transfer naar Efapel tot de mogelijkheden.

Cardoso werd in juni 2017 tijdens een out-of-competition-controle positief bevonden op EPO. Ondanks een negatieve B-staal bleef de renner, die in het verleden uitkwam voor Garmin-Sharp en Trek-Segafredo, voor vier jaar geschorst. Cardoso houdt nog altijd vol onschuldig te zijn.

Efapel, de al dan niet toekomstige werkgever van Cardoso, heeft zich volgens O Jogo inmiddels weten te versterken met Alexander Evtushenko. De 27-jarige Rus kwam een tijdje uit voor Gazprom-RusVelo.

Iúri Leitão

Iúri Leitão blijft ook volgend seizoen actief in Portugal. De beloftevolle renner, die op het voorbije EK baanwielrennen in Plovdiv een gouden, een zilveren én een bronzen medaille wist te veroveren, komt in 2021 als wegwielrenner uit voor het bescheiden Tarver Mortágua. Leitão was in het Bulgaarse Plovdiv de beste op de scratch.

Kristian Aasvold

Riwal Securitas ziet Kristian Aasvold vertrekken naar Team Coop. De 25-jarige Noor kwam slechts één seizoen uit voor Riwal Securitas, dat moeite heeft om het hoofd boven water te houden en hoopt op een doorstart op continentaal niveau. Zeker is dat de ploeg in 2021 niet verdergaat als ProTeam.

Aasvold wist afgelopen seizoen nog enkele ereplaatsen te verzamelen in eigen land, maar dan wel in de wat kleinere wedstrijden. De sportieve toekomst van Piotr Havik, Nick van der Lijke, Elmar Reinders en Martijn Budding is nog ongewis.