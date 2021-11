Team BikeExchange-Jayco begint met hoge ambities aan 2022

Nadat BikeExchange-Jayco eerder al de definitieve selectie van de vrouwenploeg voor komend seizoen bekendmaakte, heeft het nu ook het mannenteam gepresenteerd. “We zijn van oudsher een ploeg dat van januari tot oktober koersen won met ons hele team en nooit afhankelijk was van één ster om het merendeel van onze overwinningen te behalen. Daar zullen we ons in 2022 opnieuw op richten”, zegt sportdirecteur Matt White.

De drie Grote Ronden zijn belangrijke doelstellingen voor de ploeg. “Vooral met kopmannen als Simon Yates en Michael Matthews, maar in deze heropbouwfase is het ook van cruciaal belang om overaal wedstrijden te winnen. Met deze veranderingen in het achterhoofd zullen we een aantal van onze doelstellingen voor het komende seizoen aanpassen, en daar hoort ook bij dat we onze koersstijl aanpassen wanneer dat nodig is”, aldus White.

Het WorldTeam neemt afscheid van Brent Bookwalter, Esteban Chaves, Mikel Nieve, Barnabas Peak, Robert Stannard en Andrey Zeits. Voor hen in de plaats worden de 21-jarige Alex Balmer, Lawson Craddock (29), Jan Maas (25), Kelland O’Brien (23), Jesús David Peña (21), Matteo Sobrero (24) en Campbell Stewart (23) verwelkomd. “Een mix van jong talent en ervaren krachten komt volgend seizoen in de ploeg”, gaat White verder.

De jonge baanrenners O’Brien en Stewart zijn binnengehaald om te gaan samenwerken met de talentvolle sprinter Kaden Groves. Ook van Balmer en Peña heeft White hoge verwachtingen. “Balmer zal doorgaan op het hoogste niveau in het mountainbiken terwijl hij zich blijft ontwikkelen als wegrenner. Peña heeft, mede door de coronamaatregelen, nog weinig ervaring in Europa, maar we zullen hem helpen zich aan te passen. We geloven echt in zijn ruwe talent.”

Lawson Craddock

Craddock is binnengehaald om voor de broodnodige ervaring te zorgen. “We nemen afscheid van enkele oudere ervaren jongens, dus het was van cruciaal belang dat we hen door de juiste mensen vervingen. Een daarvan is Lawson Craddock, die op verschillende vlakken bekendstaat als een betrouwbare ploeggenoot. Hij heeft jarenlange ervaring op WorldTour-niveau, maar krijgt ook de kans om zichzelf uit te dagen voor persoonlijke doelstellingen.”

Sobrero krijgt een ondersteunende rol voor de grote klassementsrenners in de ploeg, maar mag ook zijn eigen ambities najagen. “We geloven ook dat Matteo nieuwe persoonlijke hoogtepunten bij ons kan bereiken in de toekomst. Onze laatste aanwinst is Jan Maas, nog zo’n renner die we graag aan boord wilden hebben. Hij heeft veel ervaring op continentaal niveau en ik ben er zeker van dat hij volgend jaar van grote waarde zal zijn in de bergen”, aldus White.

Selectie Team BikeExchange-Jayco voor 2022

Alex Balmer (Groupama-FDJ Conti)

Jack Bauer

Sam Bewley

Lawson Craddock (EF Education-Nippo)

Kevin Colleoni

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Tsgabu Grmay

Lucas Hamilton

Michael Hepburn

Damien Howson

Amund Grøndahl Jansen

Kaden Groves

Chris Juul-Jensen

Tanel Kangert

Alex Konychev

Jan Maas – Leopard

Michael Matthews

Cameron Meyer

Luka Mezgec

Kelland O’Brien (Inform TMX MAKE)

Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas)

Callum Scotson

Nick Schultz

Dion Smith

Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech)

Campbell Stewart (Black Spoke)

Simon Yates

Vertrokken

Brent Bookwalter (gestopt)

Esteban Chaves (EF Education-Nippo)

Mikel Nieve (n.n.b.)

Barnabas Peak (n.n.b.)

Robert Stannard (Alpecin-Fenix)

Andrey Zeits (Astana Qazaqstan)