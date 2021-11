Moniek Tenniglo vertrekt bij BikeExchange-Jayco

BikeExchange-Jayco neemt na dit seizoen afscheid van Moniek Tenniglo. De 33-jarige Nederlandse kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor de Australische vrouwenploeg in de Women’s World Tour.

Tenniglo maakt geen onderdeel uit van de definitieve selectie van BikeExchange-Jayco voor 2022. Waar de toekomst van de renster uit Albergen ligt, is nog niet bekend. Eerder kwam Tenniglo uit voor Rabobank-Liv (2014-2016), WM3 (2017), FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope (2018).

BikeExchange-Jayco heeft voor komend seizoen een team van dertien rensters gepresenteerd, waaronder een Nederlandse. Dat is nieuwkomer Nina Kessler, die overkomt van TIBCO-SVB. Afgelopen seizoen reden er nog twee Nederlandse rensters in Australische dienst. Naast Tenniglo was dat ook Janneke Ensing. Zij maakte eerder al bekend te stoppen met wielrennen.

Selectie BikeExchange-Jayco Womens voor 2022

Jessica Allen

Georgia Baker (nieuw)

Teniel Campbell

Kristen Faulkner (nieuw)

Arianna Fidanza

Nina Kessler (nieuw)

Alexandra Manly (nieuw)

Ruby Roseman-Gannan (nieuw)

Ane Santesteban

Amanda Spratt

Chelsie Tan Wei Shi (nieuw)

Georgia Williams

Urška Žigart