Team BikeExchange en Cofidis zijn klaar voor Clásica de Almería

De selecties voor de Clásica de Almería druppelen langzaam binnen. Ook Team BikeExchange en Cofidis zijn klaar voor de Spaanse eendagskoers. De Australische formatie rekent onder meer op Amund Grøndahl Jansen en Dion Smith.

Voor Grøndahl Jansen, die vorig seizoen nog koerste voor Jumbo-Visma, zal het zijn eerste wedstrijd worden in het tenue van Team BikeExchange. “Ik kan niet wachten om mijn debuut te maken voor deze ploeg. Ik heb nog nooit de Clásica de Almería gereden, maar het zal denk ik wel weer eindigen in een massasprint”, zo laat de Noor weten in een persbericht.

“Ik kende een hele goede voorbereiding, aangezien ik de hele winter goed heb kunnen trainen. Nu heb ik het echter vooral druk met mijn zoon, die vorige week werd geboren. Ik hoop maar dat ik op adrenaline een goede koers kan rijden.” Team BikeExchange rekent verder ook nog op Jack Bauer, Michael Hepburn, Nick Schultz, Callum Scotson, Dion Smith en Robert Stannard.

Ploegleider Matt White over de tactiek van Team BikeExchange: “We hebben Amund voor een eventuele sprint, maar de andere jongens krijgen ook zeker de mogelijkheid om agressief te koersen. De jongens willen tenminste één goede wedstrijd in de benen hebben voor de UAE Tour en het Vlaamse openingsweekend. Het is daarom een belangrijke koers.”

Selectie Team BikeExchange voor Clásica de Almería

Jack Bauer

Amund Grøndahl Jansen

Michael Hepburn

Nick Schultz

Callum Scotson

Dion Smith

Robert Stannard

Het Franse Cofidis rekent op de volgende renners: André Carvalho, Nathan Haas, Victor Lafay, Fabio Sabatini, Kenneth Vanbilsen, Attilio Viviani en Jelle Wallays. Voor Carvalho en Wallays betekent dit hun debuut voor de WorldTour-formatie. Attilio Viviani, de broer van topsprinter Elia Viviani, lijkt op papier de sprinter met dienst.

Tot slot heeft ook Bardiani CSF Faizanè zijn selectie bekendgemaakt. De Italiaanse formatie rekent vooral op ervaren rotten Giovanni Visconti en Enrico Battaglin. Ook Filippo Fiorelli is zeker niet kansloos als de Clásica de Almería uitdraait op een (massa)sprint.

Selectie Cofidis voor Clásica de Almería

André Carvalho

Nathan Haas

Victor Lafay

Fabio Sabatini

Kenneth Vanbilsen

Attilio Viviani

Jelle Wallays

Selectie Bardiani CSF Faizanè voor Clásica de Almería

Enrico Battaglin

Filippo Fiorelli

Umberto Marengo

Daniel Savini

Giovanni Visconti

Filippo Zana

Samuele Zoccarato