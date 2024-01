dinsdag 30 januari 2024 om 17:19

TDT-Unibet begint nieuwe seizoen op Turkse bodem, drukke maand maart

De renners van TDT-Unibet Cycling Team zullen over een week weer in actie komen op de weg. De Nederlandse formatie, sinds dit jaar in het bezit van een ProTeam-licentie, begint in de Tour of Antalya aan het nieuwe wielerseizoen.

Dat heeft de formatie van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel dinsdag laten weten via sociale media. De eerste koers van 2024 voor TDT-Unibet Cycling Team is de Tour of Antalya (8-11 februari), een vierdaagse rittenkoers in het zuidwesten van Turkije. De Nederlandse ploeg zal er onder meer de degens kruisen met WorldTeams Bahrain Victorious en Alpecin-Deceuninck.

Na de Tour of Antalya volgt een koers dichter bij huis: Le Samyn (27 februari). In maart kan de ploeg zich opmaken voor een drukke koersperiode. Op zaterdag 2 maart geeft de ploeg acte de présence in de Salverda Bouw Ster van Zwolle (2 maart) én de GP Criquelion (2 maart).

Daarna volgen nog heel wat mooie wedstrijden met de GP Monseré (3 maart), Nokere Koerse (13 maart), GP de Denain (14 maart), Bredene Koksijde Classic (15 maart), Dorpenomloop Rucphen (17 maart), Settimana Internazionale Coppi e Bartali (19-23 maart), Olympia’s Tour (20-24 maart) en de Volta Limburg Classic (30 maart).

De ploeg doet verder nog geen mededelingen over de daaropvolgende koersmaanden, maar zeker is wel dat de formatie zich dit jaar voor het eerst mag opmaken voor de Tour of the Alps (15-19 april).