donderdag 18 januari 2024 om 13:02

TDT-Unibet van de partij in komende Tour of the Alps

TDT-Unibet Cycling Team mag zich dit jaar opmaken voor de Tour of the Alps (15-19 april). De Nederlandse formatie van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel heeft een uitnodiging ontvangen voor de zware klimkoers.

TDT-Unibet kreeg enkele dagen geleden nog een tegenvaller te verwerken, de ploeg is namelijk niet uitgenodigd voor de komende editie van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar is er in april dus wel bij in de Tour of the Alps. Met Tudor Pro Cycling, Equipo Kern Pharma, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Team Corratec-Selle Italia, Team Polti Kometa en Euskaltel-Euskadi zijn er nog eens zes ProTeams zeker van deelname.

Vorig jaar kon de organisatie uitpakken met de aanwezigheid van acht WorldTeams, dit jaar zijn het er zelfs negen. INEOS Grenadiers, Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Movistar, BORA-hansgrohe en Decathlon AG2R La Mondiale zijn er ook in 2024 weer bij. In vergelijking met vorig jaar ontbreekt Astana Qazaqstan, maar Jayco AlUla en Lidl-Trek zijn twee nieuwkomers.

Het peloton in de komende Tour of the Alps bestaat uit achttien ploegen, want de organisatie deelt ook nog wildcards uit aan de Japanse continentale formatie JCL Team UKYO en de Oostenrijkse nationale selectie.

Here are the teams for #TotA 2024!

Which one are you most curious about? 📷 Emmanuele Pepè / Vitesse#TouroftheAlps #LiveUphill pic.twitter.com/OYVVICWOTW — Tour of The Alps (@Tourof_TheAlps) January 18, 2024

De Tour of the Alps, een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro d’Italia, start op 15 april in Egna en eindigt vier dagen later in Levico Terme. Tussen Egna en Levico Terme kiest de organisatie naar eigen zeggen voor een ‘goede mix van korte, maar ook sprankelende etappes. Voor ritten waarin de renners zich mogen opmaken voor verrassingen’. In totaal werken de coureurs, in vijf etappes, 709,3 kilometer af. Er staan 13.250 hoogtemeters op het programma.

Deelnemende teams Tour of the Alps 2024 (15-19 april)

WorldTeams

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Decathlon AG2R La Mondiale

dsm-firmenich PostNL

EF Education-EasyPost

INEOS Grenadiers

Jayco AlUla

Lidl-Trek

Movistar

ProTeams

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Team Corratec-Selle Italia

Team Polti Kometa

TDT-Unibet Cycling Team

Tudor Pro Cycling

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

Continental-teams

JCL Team UKYO