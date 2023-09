zaterdag 30 september 2023 om 19:01

Tao Geoghegan Hart zit na lange revalidatie (in Nederland) weer op de fiets

Goed nieuws vanuit het kamp van Tao Geoghegan Hart. De 28-jarige Brit, die in de Giro d’Italia hard ten val kwam en daarbij zijn linkerheup brak, mag weer fietsen. Op sociale media deelde de renner de gegevens van een van zijn eerste tochtjes.

“Het zijn drukke maanden geweest”, schrijft Hart in zijn post. “Bijna elke dag heb ik in de gym gezeten en op de fysiotafel gelegen. Na al dat werk ben ik blij om weer op de fiets te zitten en me (een beetje verrassend) alweer heel goed te voelen. Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen maanden tijd kon doorbrengen met speciale mensen om de dagelijkse sleur van de revalidatie te doorbreken. Bedankt aan iedereen om me heen voor de steun.”

Hart verbleef voor zijn herstel lange tijd in Nederland. Het revalidatieproces was namelijk in handen van een arts in Amsterdam, die ook voetballers van Ajax in zijn kliniek behandelt. De desbetreffende behandeling doen ze in Groot-Brittannië niet. Hart is overigens sowieso geen onbekende in Nederland. Hij is samen met de Engelse voetbalster Lotte Wubben-Moy, centrale verdedigster bij Arsenal FC en het Engelse nationale elftal. Zij is een dochter van een Engelse moeder en een Nederlandse vader.

Lidl-Trek

Momenteel staat Hart nog onder contract bij INEOS Grenadiers, maar voor die ploeg zal hij niet meer in actie komen. De winnaar van de Giro d’Italia 2020 heeft namelijk een driejarig contract getekend bij Lidl-Trek.