Tao Geoghegan Hart versiert contract van drie jaar bij Lidl-Trek: “Ik kan nog groeien”

Tao Geoghegan Hart heeft een contract van drie jaar getekend bij Lidl-Trek. De Britse klimmer verlaat INEOS Grenadiers na zeven jaar. “Ik geloof dat ik nog kan groeien als atleet. Ik heb in 2023 laten zien wat ik kan als leider”, aldus Geoghegan Hart.

“Na zeven jaar binnen dezelfde ploeg voel ik veel verschillende emoties. bij het aangaan van een nieuwe uitdaging in 2024. (…) Een nieuwe uitdaging is zeker spannend. Het is leuk om verschillende culturen en atleten te ontmoeten. Dat is een van mijn favoriete dingen aan wielrennen”, vertelt Geoghegan Hart op de ploegsite van Lidl-Trek.

De weg terug

De Britse renner wil in eerste instantie terug naar zijn beste niveau toegroeien na zijn zware val in de Giro d’Italia. “Dat zal niet makkelijk zijn. Ik ben echter ongelooflijk gemotiveerd om terug te keren naar die vorm en dat gevoel op de fiets. Ik ben er zeker van dat Lidl-Trek een fantastische omgeving is voor mij.”

De manager van Lidl-Trek, Luca Guercilena, is zeer enthousiast door de komst van Geoghegan Hart. “Zijn toewijding en veerkracht belichamen de geest van Lidl-Trek. We zijn verheugd hem in ons team te verwelkomen. Terwijl Tao aan dit nieuwe avontuur begint, streven wij verder naar het verleggen van grenzen, het bereiken van grootsheid en het creëren van een nalatenschap van uitmuntendheid”, aldus een ietwat cryptische Guercilena.

