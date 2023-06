Special guest op het NK tijdrijden: Tao Geoghegan Hart moedigt Arensman aan

Een onopvallende gast voor velen tijdens het NK tijdrijden van woensdagavond in Elspeet. Een auto met een Brits kenteken meldt zich plots op het terrein waar de heren elite staan opgesteld, in voorbereiding op hun tijdrit. Er stapt een ietwat gebutste man uit de auto, met een arm steunend op een kruk. Een enkele omstander herkent hem meteen: Tao Geoghegan Hart is de persoon in kwestie.

De komst van de Brit, die na het uitstappen op de foto (zie hierboven) gaat met een fan, is een verrassing. Het is diezelfde toeschouwer die WielerFlits later op de hoogte brengt van de komst van de klassementsrenner. Hart komt Thymen Arensman en een aantal andere renners gedag zeggen. Ter voorbereiding op de tijdrit, mengt de Giro-winnaar van 2020 zich onder het entourage van Arensman. Na de start van alle renners, vertrok de Brit weer in de richting van Amsterdam. Voor zijn Nederlandse ploeggenoot mocht het bliksembezoek overigens niet baten. Arensman werd bevangen door de hitte en kwam daardoor niet verder dan een voor hem zeer teleurstellende vijftiende plek.

Hart verblijft al langer in Nederland

Toch rijst de vraag wat de Britse toprenner onaangekondigd kwam doen op het NK Tijdrijden, op een doordeweekse woensdag in Elspeet. Die reden is simpel, leren we uit het entourage van Arensman. Hart kwam in de Giro d’Italia hard ten val en brak daarbij zijn linkerheup. Zijn revalidatieproces is in handen van een arts in Amsterdam, die ook voetballers van Ajax in zijn kliniek behandeld. De desbetreffende behandeling doen ze in Groot-Brittannië niet, vandaar dat Hart in Nederland is beland. Voor in totaal zes weken zal Hart in Nederland zijn, totdat het weer de goede kant opgaat met zijn heup.

Omdat hij toch in de buurt was, besloot Hart op eigen houtje naar het tijdritkampioenschap af te reizen. Niemand binnen de entourage wist van zijn komst, wat het een leuke verrassing maakte. Nadat de laatste renner – Bauke Mollema – voor de start van de 42 kilometer lange beproeving was vertrokken, stapte Hart ook opnieuw in zijn wagen om terug naar Amsterdam te rijden. Hart is sowieso geen onbekende in Nederland. Hij is samen met de Engelse voetbalster Lotte Wubben-Moy, centrale verdedigster bij Arsenal FC en het Engelse nationale elftal. Zij is een dochter van een Engelse moeder en een Nederlandse vader.

Die laatste is Antonius Wubben, eigenaar van het Britse interieurontwerphuis Kaizen Furniture Makers. Lotte spreekt vanwege haar vader ook vloeiend Nederlands. Vanwege de familiebanden in Nederland, komt de Britse wielrenner – zelf al jarenlang diehard fan van Arsenal – vaker in het land. Voorlopig zal hij vanwege zijn revalidatie ook in Nederland blijven. Volgens La Gazzetta dello Sport en GCN Network is de Brit wel bezig aan zijn laatste maanden bij zijn huidige ploeg. Naar verluidt tekent hij voor drie jaar als klassementskopman bij Lidl-Trek.