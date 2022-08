Tao Geoghegan Hart vraagt om ‘solidariteit’ in degradatiestrijd

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Verschillende teams zijn in een fikse strijd verwikkeld om maar niet te degraderen uit de hoogste afdeling van de wielersport. En dat in een tijd waarin het peloton wordt geteisterd door het coronavirus. Tao Geoghegan Hart ziet het met lede ogen aan en roept op tot solidariteit.

Aan het einde van dit seizoen vindt er dus promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen.

Dit zorgt voor de nodige hoofdbrekens bij teambazen, ploegleiders en renners. In de onderste regionen van de driejarenranking zien we ploegen als Cofidis, EF Education-EasyPost, BikeExchange-Jayco, Movistar, Lotto Soudal en Israel-Premier Tech vechten tegen degradatie. Bij deze strijd moeten teams ook nog rekening houden met een onvoorspelbare factor: het coronavirus. Een positieve test van een puntenpakker bij uitstek kan weleens catastrofaal uitpakken voor een formatie.

“Dit voelt gewoon niet correct”

Zo moest BikeExchange-Jayco vandaag in de Vuelta a España afscheid nemen van zijn kopman Simon Yates: de Brit testte vanochtend positief op corona. Hierdoor loopt de ploeg mogelijk heel wat WorldTour-punten mis, wat funest kan zijn aan het einde van de rit. Tao Geoghegan Hart, die met INEOS Grenadiers niet hoeft te vrezen voor degradatie, voelt de noodzaak om aan de bel te trekken.

“Hoe kunnen we een degradatiesysteem hebben, waarbij de toekomst van traditionele teams op het spel staat, tijdens deze ongeziene tijden met ziektes? Sport is niet eerlijk, maar dit voelt gewoon niet correct aan. Niet nu en niet op deze manier. Ik zou graag solidariteit willen zien tussen alle renners van alle teams.” Opvallend: inmiddels heeft de winnaar van de Giro d’Italia van 2020 zijn tweet alweer verwijderd.

How can we have a relegation system, risking the future of decade old teams, during these unprecedented times of sickness. Sport is not fair, granted. But this just doesn’t seem right, not now and not like this. I would like to see solidarity between all riders, of all teams.

— Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) August 31, 2022