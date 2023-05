‘Tao Geoghegan Hart in de belangstelling van Trek-Segafredo’

Tao Geoghegan Hart zal nu nog vooral balen van zijn valpartij en opgave in de Giro d’Italia, maar de Brit van INEOS Grenadiers zal binnenkort ook wat knopen moeten doorhakken met betrekking tot zijn toekomst. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen namelijk af en de Girowinnaar van 2020 kan volgens La Gazzetta dello Sport rekenen op de interesse van Trek-Segafredo.

Dat meldt Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport, op basis van bronnen. INEOS Grenadiers hoopt de 28-jarige Brit langer aan zich te binden, maar moet volgens La Gazzetta concurreren met Trek-Segafredo. De Amerikaanse formatie beschikt nu niet over een echte klassementskopman voor de grote rondes.

Hart komt al sinds 2017 uit voor INEOS Grenadiers en voorgangers. In 2020 boekte hij zijn (voorlopig) grootste overwinning als beroepswielrenner. De Brit kroonde zich dat jaar namelijk tot eindwinnaar van de Giro d’Italia, na een spannende driestrijd met Jai Hindley en Wilco Kelderman.

Na zijn Girozege kende Hart twee mindere jaren, maar dit seizoen koerst Hart weer op topniveau. In het voorjaar was hij al derde in de Ronde van Valencia (+ een ritzege) en Tirreno-Adriatico en werd hij zesde in de Ruta del Sol. In aanloop naar de Ronde van Italië won hij ook met verve twee etappes en het eindklassement in de Tour of the Alps.

In de Giro d’Italia liep het eveneens crescendo. Hart stond na tien etappes derde in het klassement, op amper vijf seconden van zijn ploeggenoot Geraint Thomas. Door een valpartij in de elfde etappe naar Tortona spatte zijn Girodroom echter uiteen. Hart ging onderuit in de afdaling van de Colla di Boasi, nadat Alessandro Covi was weggegleden, en brak zijn linkerheup.

