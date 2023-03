Tadej Pogacar verrast voor Milaan-San Remo: “Ik zie mezelf niet als favoriet”

Tadej Pogacar is volgens velen de grote topfavoriet voor Milaan-San Remo. De Sloveense wielrenner van UAE Emirates denkt daar zelf anders over en kijkt naar meerdere andere grote namen. “Elke ploeg heeft een renner die kan winnen, dus er zijn wel 20 echte favorieten.”

Het antwoord van Pogacar op de vraag of hij de topfavoriet is voor Milaan-San Remo was op zijn minst verassend. “Nee, ik denk dat er veel favorieten zijn. Deze koers heeft zo veel verschillende scenario’s, er kan ontzettend veel gebeuren. Ik zie mezelf niet als een favoriet, maar ik kan wel verrassen. De laatste beklimming (Poggio, red.) is niet zwaar genoeg om alleen te gaan”, vertelde de klimmer tegen Sporza.

“Het perfecte plan kan ik niet vertellen, want dan weet iedereen het, maar aan de andere kant vrees ik ook dat dat er niet is. Elke renner van onze ploeg moet gewoon fit zijn en we moeten fris aan de finale kunnen beginnen.” Verder wijst Pogacar niet naar een grote concurrent, maar naar veel mannen. “Elke ploeg heeft een renner die kan winnen, er zijn ongeveer 20 favorieten dan.”

Pogacar: “Iedereen wil solo winnen”

Wegrijden op de Poggio, sprinten met een kleine groep of verrassen in de massasprint. Verschillende mogelijkheden, wat ziet Pogacar als het mooiste scenario? “Iedereen wil solo winnen, maar ook de adrenaline om te sprinten na 300 kilometer is heel speciaal. Je moet gewoon de beste zijn in de finale”, sloot de 24-jarige renner koeltjes af.