dinsdag 19 december 2023 om 09:33

Tadej Pogacar over dubbel Giro-Tour: “Ploeg wilde me ook eens iets anders laten proberen”

Sinds maandag weten we het zeker: Tadej Pogacar maakt volgend jaar zijn debuut in de Giro d’Italia. Het is voor de 25-jarige renner een droom die uitkomt. “Ik heb altijd al eens de Giro willen rijden”, citeert Het Laatste Nieuws de Sloveen.

“Het is één van mijn favoriete koersen, die bovendien ook vaak Slovenië schampt”, aldus Pogacar, die in 2014 de Giro-rit naar Trieste bijwoonde. “Het was een onvergetelijk moment. De droom is altijd geweest om op een dag zelf deel uit te maken van dat Giropeloton. Maar ik werd prof bij UAE. De Vuelta was meteen een succes. En toen won ik twee keer de Tour. En dus restte er geen tijd voor de Giro. Ik ben nu niet meer zo jong. Ik kon hem al de voorbije jaren hebben gereden. Maar ik denk dat het nu het geschikte moment is om een nieuwe uitdaging aan te gaan in mijn carrière.”

De kopman van UAE Emirates wilde al langer naar de Giro, maar tot nog toe bleef het bij een wens. Nu komt daar dus verandering. “Ik voelde ook wel dat de ploeg me eens iets anders wilde laten proberen. Niet telkens in hetzelfde stramien en ritme laten zitten en hetzelfde herhalen. En nieuwe doelen stellen. Elk jaar hetzelfde doen zou ook niet goed zijn voor mijn lichaam. In het team merkten ze dat ook wel, denk ik. We zaten meteen op dezelfde golflengte. ‘Okay’, zeiden we tegen elkaar. ‘Let’s prepare for this’.”

“Er komt een jaar dat de Tour níet op mijn programma staat”

Pogacar rijdt na de Giro ook nog de Tour, maar beide winnen en zo een historische dubbel realiseren? Daar is hij nog niet mee bezig. “Laat me eerst beginnen met de Giro en dan denken aan de Tour”, klinkt het. “Ik ken mezelf goed genoeg om te weten: als er echt niks verkeerd gaat, kan ik alle drie de grote ronden rijden in één seizoen. Maar ze alle drie rijden aan 100% is natuurlijk nog iets anders. Dat kan je alleen maar weten als je het probeert. Ik begin bij twee.”

Dat Pogacar ook komend jaar de Ronde van Frankrijk betwist, betekent overigens niet dat hij de Tour elk jaar een must is. “Wielrennen draait niet alleen om de Ronde van Frankrijk, ook al is het de grootste en belangrijkste wedstrijd ter wereld. Er valt genoeg ander plezier te beleven in de koers. Er komt een jaar dat de Tour níet langer op mijn programma zal staan.”

Hoogtestage

Dit jaar staat de Tour dus wel gewoon op zijn programma. En die ronde begint slechts een kleine vijf weken na het einde van de Giro. Is Pogacar niet bang om té vermoeid aan de start te staan in Firenze, waar het Grand Départ plaatsvindt? “De Giro is heel veeleisend en ik zal zeker moeten finishen op een goed niveau met het oog op wat volgt. Lukt dat, dan start ik niet meer op nul en is gewoon basis onderhouden via onder meer een hoogtestage. Tijd om te recupereren is er genoeg na afloop.”

“Met enkel Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik is mijn aanloopschema ook niet té gevuld. In die wedstrijden ga ik wel ‘full force’. Overal waar ik aan de start verschijn, probeer ik goed te zijn. Enkel koersen ‘om te trainen’ gaat me niet af. Dan kan ik beter thuisblijven en daar verder werken.”