Tadej Pogacar aan rust toe na LBL: “Ik zal niet alleen Remco Evenepoel in de gaten houden”

Tadej Pogacar is de absolute topfavoriet voor de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen won dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Remco Evenepoel lijkt op voorhand zijn grootste uitdager. “Maar ik bekijk het gewoon als een koers tegen een andere coureur.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik 2023 – Kan Evenepoel Pogacar iets in de weg leggen?

“We hebben nog niet veel tegen elkaar gekoerst”, gaat Pogacar verder over Evenepoel bij Sporza. “We hebben veel respect voor elkaar. Hopelijk hebben we allebei een goeie dag, dan zullen we echt koers krijgen. Ik zal niet alleen Remco in de gaten houden. In een lange race met veel beklimmingen kan er veel gebeuren.”

Pogacar heeft, ondanks dat hij al een druk programma gereden heeft, andermaal zin om er een zware wedstrijd van te maken. “Wij zullen de wedstrijd hard moeten maken op de beklimmingen. Iedereen zal naar onze ploeg kijken. Het wordt zaak om de koers te controleren. Hoe ik wil winnen? Dat maakt me niet uit. Winnen is winnen. Maar als ik mag kiezen, kom ik zondag alleen over de finish.”

Strijd tussen Pogacar en Evenepoel

Een sprint tussen Pogacar en Evenepoel lijkt geen ondenkbaar scenario zondag. “Ik heb nog nooit tegen Remco gesprint, maar snel is hij sowieso. Hij komt zondag fris aan de start, dat is zeker. Hij stoomt zich klaar voor de Giro, ik ben aan rust toe”, besloot hij.