Tadej Pogacar voor Tirreno-Adriatico: “Ik word steeds beter en dat wil ik laten zien”

Tadej Pogačar start woensdag in Tirreno-Adriatico met de ambitie om het eindklassement te winnen. In een persconferentie daags voor de start laat de Tourwinnaar weten dat hij steeds beter in vorm komt.

Dat Pogačar over goede benen beschikt, liet hij zaterdag al zien in Strade Bianche. Tot diep in de finale reed hij met de besten mee en hij finishte uiteindelijk op de zevende plek. “Ik vind het mooi om hier in Italië te fietsen. Zaterdag was ik zeker tevreden met mijn wedstrijd, maar Mathieu (van der Poel, red.) was simpelweg indrukwekkend.”

“Met mijn nummers zit het goed”, doelt Pogačar op zijn recente trainingsresultaten. “Als we naar mijn trainings- en wedstrijddata kijken, zien we nog steeds een stijgende lijn. Ik word steeds beter en dat wil ik dit seizoen laten zien. Hier in Tirreno-Adriatico, maar later ook in de Tour en op de Olympische Spelen.”

Zware concurrentie

Naast Pogačar starten Mathieu van der Poel en Wout van Aert ook in de Koers van de Twee Zeeën. De Sloveen gelooft dat Van der Poel, net als Van Aert, zijn grootste concurrent gaat zijn in de Tirreno-Adriatico. “In Strade was ik onder de indruk van Mathieu, met zoveel power kan hij in de Tirreno voor een goed klassement gaan”, aldus de kopman van UAE Emirates.

Inmiddels heeft Van der Poel zelf aangegeven dat hij zich focust op ritzeges. Ook Van Aert maakt volgens de Sloveen serieus kans op de eindwinst. “Van Aert kan goed klimmen en is ontzettend sterk. Net als Van der Poel denk ik dat hij het goed kan gaan doen in een koers als deze.”