Mathieu van der Poel: “Geen klassementsambities in Tirreno, ga voor ritzege”

Mathieu van der Poel heeft zijn prioriteiten vastgesteld in aanloop naar Tirreno-Adriatico. De kopman van Alpecin-Fenix en afgelopen weekend nog triomfantelijk winnaar van Strade Bianche zet in op ritsucces. “Ik heb zeker geen klassementsambities in Tirreno-Adriatico. Ik ga eerder voor een ritoverwinning proberen gaan”, vertelt hij.

Bij Alpecin-Fenix wil men de kansen spreiden in de Italiaanse WorldTour-koers. Van der Poel ziet zelf kansen op een ritzege. “Maar we hebben ook Tim Merlier, die toch een van de snellere renners aanwezig is hier”, zegt de Nederlandse kampioen. “Het is dag per dag bekijken en vooral in functie van Milaan-San Remo. Vorig jaar was Tirreno-Adriatico zeer geslaagd (met ritzeges voor Van der Poel en Merlier, red.) en we gaan weer proberen een rit te winnen dit jaar.”

Voor Van der Poel is het seizoen goed begonnen, maar nog niet geslaagd. “Strade Bianche is al wel doorgedrongen. Het was een van de mooiere zeges, zeker de manier waarop”, kijkt hij terug. “Maar er komt nog heel veel aan. Het is niet dat het seizoen nu al geslaagd is, maar het is leuk om zo te mogen beginnen.”

Merlier: ‘Er is altijd druk’

Ook sprinter Tim Merlier staat met een goed gevoel aan de start. Hij won afgelopen week nog Le Samyn en de GP Monseré. “Daarom start ik met vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om tegen de grootste sprinters aan het werk te kunnen. Ze zijn hier niet allemaal, maar wel een aantal grote namen”, doelt hij op onder meer Caleb Ewan en Fernando Gaviria.

“De verwachtingen zijn er wel. Ik hoop mij in de eerste en de zesde rit te tonen en mee te doen voor winst. Er is altijd druk en ik wil mij altijd bewijzen. Naar huis gaan met een ritzege zou mooi zijn, maar het is niet echt van moeten. Het kan niet altijd bingo zijn”, aldus Merlier.