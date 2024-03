dinsdag 19 maart 2024 om 12:04

Tadej Pogacar voor eerste bergrit Catalonië: “Goed dat Israel-Premier Tech de leiderstrui heeft”

Het is een belangrijke dag voor de klassementsrenners in de Ronde van Catalonië. De tweede etappe van de ronde finisht na een lange klim namelijk in Vallter 2000. Tadej Pogacar, de topfavoriet voor de dag -en eindzege, hoopt dat het Israel-Premier Tech van klassementsleider Nick Schultz de wedstrijd zal dragen.

“In zekere zin is het goed dat Israel-Premier Tech de leiderstrui heeft”, stelde Pogacar voor de start in gesprek met Cycling Pro Net. “Hopelijk eren ze de trui, controleren ze de koers en rijden ze tot de finale als de leiders. Maar op de slotklim moeten we kijken wat we kunnen doen, kijken hoe sterk de jongens zijn en proberen het verschil te maken.”

In de openingsrit eindigde Pogacar als tweede. Bijna wist hij Nick Schultz, die een late aanval had geplaatst, nog te achterhalen, maar uiteindelijk kwam de Sloveen net tekort. “Het was een heel mooie rit. We hadden een goed plan en deden goed teamwork. Helaas voelde Jay Vine zich niet goed, waardoor we te vroeg een renner verloren”, zei hij over zijn Australische ploegmakker, die vanwege maagklachten niet van start gaat in etappe twee.

Foutje?

Pogacar moest dus genoegen nemen met de tweede plaats, ondanks een indrukwekkende sprint. “Voor Nick Schultz was het een mooie kans om te winnen, hij en zijn ploeg Israel-Premier Tech speelden het tactisch erg goed. Ze rondden het af. Voor mij was de finish wat te ver.”

“Of ik een fout maakte? Ik vertrouwde misschien wat teveel op anderen. Maar iedereen rekende op ons om de laatste move te doen. Toen Nick Schultz een gat sloeg, aarzelde iedereen even. Ik verwachtte dat de jongens van Visma | Lease a Bike de bres zouden dichten, maar ik had dat zelf moeten doen.”