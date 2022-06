Tadej Pogacar test meteen de benen richting Tour: “Mooi spektakel”

Tadej Pogačar is zijn laatste voorbereiding op de Tour de France begonnen met een derde plaats. In de openingsrit van de Ronde van Slovenië liet de kopman van UAE Emirates zich meteen zien in de bergen. “Het was een mooi spektakel”, vertelt Pogačar, die de ritzege zag gaan naar ploegmaat Rafal Majka.

Net als Majka had Pogačar het ook over de warmte in Slovenië. “Het was echt heet en het was een zware etappe. Bahrain Victorious leidde het peloton op de eerste klim van de dag en daar explodeerde de koers. Daar kwamen we met drie man op kop, Rafal Majka, Domen Novak en ik. En daarna werkten we goed samen om voorop te blijven.”

In de finale wisten Pogačar en Majka het tactisch uit te spelen, waardoor Novak zich gewonnen moest geven. “Ik ben erg blij dat Rafal de etappe heeft gewonnen en de groene leiderstrui gepakt heeft. Dat maakt het een geweldige eerste dag voor ons”, zegt de tweevoudige Tourwinnaar. “Ik probeerde zelf ook nog aan te vallen, Novak kwam terug en Rafal counterde daarna goed. Dat maakte het verschil. Het was een mooi spektakel, denk ik. En deze situatie is perfect voor onze ploeg.”