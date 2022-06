Majka wint zware openingsrit Ronde van Slovenië na ploegwerk, Pogacar derde

Rafal Majka heeft de openingsrit van de Ronde van Slovenië gewonnen. De Poolse klimmer van UAE Emirates was na een lastige etappe van 164,7 kilometer als eerste aan de finish, nadat hij ruim voor de streep al was weggereden met zijn kopman Tadej Pogačar en Domen Novak. De mannen van UAE Emirates speelden het overtal vervolgens uitstekend uit. Majka is ook de eerste leider.

Op de eerste dag van de Ronde van Slovenië stond een behoorlijk geaccidenteerde etappe op het programma, met in de laatste zestig kilometer de Zadlog (3,3 km aan 10,8%), de Strmec (3,4 km aan 6,2%) en de Razdtro (7,6 km aan 6,7%) op het menu. Na die laatste klim was het nog veertien kilometer tot de finish.

Voor Alex Tolio (Bardiani CSF Faizane), Luca Chirico (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Nik Cemazar, Kristijan Koren (Adria Mobil), Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) en Nícolas Sessler (Global 6) werd het een dag in de ontsnapping. Zij kregen de ruimte, nadat meerdere aanvalspogingen daarvoor strandden.

Favorieten laten zich vroeg zien

De vlucht van zes werd 62 kilometer voor de finish al ingerekend, vlak voor de Zadlog-klim. Dit kwam door het werk van Bahrain Victorious. Het tempo van Jan Tratnik was genoeg om het peloton uit elkaar te rijden. Slechts een elitegroep bleef over, waaruit topfavoriet Tadej Pogacar probeerde weg te rijden. Alleen zijn UAE-ploegmaat Rafal Majka en Domen Novak (Bahrain Victorious) konden hem volgen.

Sean Bennett (China Glory) haakte even aan, maar kon niet mee. Matej Mohoric zat in hetzelfde schuitje. Zij moesten op de Strmec in de achtervolging, maar dat was al op 40 seconden van de koplopers. In de afdaling en de vallei richting de Razdtro kwamen de twee nauwelijks dichter bij Pogacar, Majka en Novak.

Verschil blijft anderhalve minuut

De drie begonnen dan ook met een minuut voorsprong aan de slotklim. Mohoric kon daarachter het tempo van Bennett niet meer volgen en zakte terug in het uitgedunde peloton, waarin ook de Amerikaan terugviel. EOLO-Kometa leidde de achtervolging, maar dat was wel op anderhalve minuut.

Dat was ook het verschil op de top van de klim. In de laatste vlakke kilometers richting finishplaats Postojna draaiden Pogačar en Majka rond en zat Novak op de bagagedrager. Zij gingen strijden om de ritwinst. De mannen van UAE Emirates probeerden Novak uit te putten. Dat was in het voordeel van Majka, die vlak voor de laatste kilometer wegreed.

Novak, die Pogačar in zijn wiel had, had de grootste moeite om het gat te dichten. Dat lukte dan ook niet, waardoor Majka de ritzege mocht vieren. Novak werd twee seconden later tweede, Pogačar derde.