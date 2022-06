Majka krijgt kans van Pogacar in Slovenië: “Blij dat hij me liet winnen”

In het Critérium du Dauphiné gaf Primož Roglič een cadeau aan ploeggenoot Jonas Vingegaard. Dat kan ik ook, moet Tadej Pogačar gedacht hebben. In de eerste rit van de Ronde van Slovenië gaf hij Rafal Majka de kans om de etappe te winnen. “Daar ben ik heel blij mee”, vertelde Majka na afloop.

De openingsrit in Slovenië kende de nodige hoogtemeters. En, net als in meerdere Europese landen, was het er warm. “De etappe was extra moeilijk door de hitte”, aldus Majka bij RTVSLO. “Dat is ook gelijk een mooie test voor de Tour de France, want zo kunnen we wennen aan deze hitte.”

Op de eerste serieuze klim van de dag plaatste Bahrain Victorious, enigszins verrassend, een versnelling in het peloton. “Toen zij aanvielen, hebben we daar volle bak op gereageerd. Gelukkig had Tadej goede benen”, zegt de Pool, die uiteindelijk wegreed met Pogačar en Domen Novak van Bahrain Victorious. “Het was leuk om rond te rijden. We hadden een goed tempo te pakken.”

In de finale speelde UAE Emirates het overtal goed uit. Majka reed vlak voor de vod van de laatste kilometer weg en bleef uit handen van Novak en Pogačar. “Ik ben blij dat Tadej me heeft laten winnen. Hij is namelijk sneller dan ik in de sprint. Maar de komende dagen zal Tadej zeker wat etappes winnen, en ook het algemeen klassement”, verwacht Majka, voor wie het zijn eerste zege was sinds zijn ritzege in de Vuelta van 2021.

Domen Novak: “Tweede plaats hoogst haalbare”

Namens Bahrain Victorious was Novak dus de kopman van dienst. Hij werd in de finale kapot gereden door Pogačar en Majka. “Ik had wel goede benen, dus ik kon de aanval van Pogačar zonder problemen volgen. Maar uiteindelijk was de tweede plaats het hoogst haalbare. Het is gewoon moeilijk om tegen twee man te koersen. Zij gaan altijd om de beurt aanvallen. Maar voor nu ben ik blij”, aldus Novak tegen RTVSLO.