Tadej Pogacar reageert op insinuaties: “Er is niets illegaals aan mijn fiets”

Volgens de Zwitserse krant Le Temps zijn enkele renners in de Tour de France uit eigen beweging een onderzoek begonnen naar UAE Emirates, Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma en Bahrain Victorious. De fietsen van deze ploegen zouden ‘een vreemd geluid’ maken.

“Het is een vreemd geluid en komt van de achterwielen. Het klinkt metaalachtig, zoals een slecht afgestelde ketting. Ik heb het nooit eerder gehoord”, liet een Tourdeelnemer na de eerste week aan Le Temps weten. Een andere renner zei: “We hebben het niet over een motortje in de crank of een elektromagnetisch systeem in de velgen, maar om energieterugwinning via de remmen. Over ‘inertie’ die wordt opgeslagen zoals in de Formule 1.”

Enkele etappes later had de eerste renner zijn eerste conclusies getrokken. “Vier ploegen hebben die kleine kraak in het achterwiel. Het gaat om UAE Emirates, de ploeg van geletruidrager Tadej Pogačar, Deceuninck-Quick-Step, dat successen had met Julian Alaphilippe en Mark Cavendish, Jumbo-Visma, de ploeg van nummer twee in de stad Jonas Vingegaard, en Bahrain Victorious. De vier mastodonten.”

Politie-inval bij Bahrain Victorious

Bahrain Victorious kreeg woensdagavond in het ploeghotel in Pau de Franse politie over de vloer. De inval was op bevel van het parket van Marseille, dat donderdag aangaf dat het op 3 juli een vooronderzoek was begonnen naar de dopingbeschuldigingen bij de ploeg. Volgens Le Temps deed de politie geen onderzoek naar de fietsen van het team omdat technologische doping geen strafbaar feit is volgens de Franse wet.

De UCI voerde in de eerste twee weken van de Tour 720 fietscontroles uit en die waren allemaal negatief. Meerdere renners denken echter dat de huidige opsporingsmethodes via röntgenstraling en elektromagnetische tables ongeschikt zijn voor nieuwe soorten fraude. Twee fabrikanten van fietsmaterialen wuiven de aantijgingen van de renners weg. “Het geluid kan komen van bepaalde keramische componenten of andere onderdelen.”

Tijdens de persconferentie na de negentiende etappe, vrijdagavond, kreeg Tadej Pogačar een vraag over het artikel. Of hij is illegaals in zijn fiets gebruikte. “Ik weet het niet. Wij horen geen enkel geluid. We gebruiken niets illegaals. Het zijn allemaal Campagnolo-materialen. Ik weet niet wat ik erover kan zeggen”, citeerde Cyclingnews de Sloveense renner die nog twee etappes is verwijderd van zijn tweede Tourzege op rij.